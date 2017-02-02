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عون يزور مصر والأردن يومي 13 و14 الجاري
يقوم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بجولة عربية ثانية في منتصف الشهر الجاري، استكمالا لما كان بدأه في المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
وعلمت «الأنباء» أن الرئيس عون سيزور جمهورية مصر العربية يوم الاثنين في 13 الجاري، حيث سيلتقي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، وينتقل في اليوم التالي، الى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة تستمر ليوم واحد يعقد خلالها قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وأوضح مصدر مواكب ان المحادثات في كل من القاهرة وعمان ستركز على العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والتطورات الدولية، والمشاورات الجارية قبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية الذي ستستضيفه الأردن في 29 و30 مارس القادم.
يذكر ان الرئيس عون كان وعد الموفد الملكي الأردني الذي زار بيروت بأن يقوم بزيارة الى الأردن قبل مشاركته بالقمة العربية.
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داود رمال
كاتب وصحفي - جريدة السفير اللبنانية
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