إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | عون يزور مصر والأردن يومي 13 و14 الجاري
المصنفة ايضاً في: لبنان

عون يزور مصر والأردن يومي 13 و14 الجاري

آخر تحديث: منذ 57 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: داود رمال
عدد المشاهدات: 81
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

يقوم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بجولة عربية ثانية في منتصف الشهر الجاري، استكمالا لما كان بدأه في المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

 

وعلمت «الأنباء» أن الرئيس عون سيزور جمهورية مصر العربية يوم الاثنين في 13 الجاري، حيث سيلتقي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، وينتقل في اليوم التالي، الى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة تستمر ليوم واحد يعقد خلالها قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

 

وأوضح مصدر مواكب ان المحادثات في كل من القاهرة وعمان ستركز على العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والتطورات الدولية، والمشاورات الجارية قبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية الذي ستستضيفه الأردن في 29 و30 مارس القادم.

 

يذكر ان الرئيس عون كان وعد الموفد الملكي الأردني الذي زار بيروت بأن يقوم بزيارة الى الأردن قبل مشاركته بالقمة العربية.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)