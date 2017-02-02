هكذا تم خطف وقتل رئيس غرفة الصناعة سابقا في طرابلس وقتله

قضت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق بحبس الموقوف محمد رأفت عبد الله الدهني 17 سنة . كما قضى الحكم نفسه غيابيا بحبس العراقيين الثلاثة عدنان سالم محمد وماهر علوان كمر ومصطفى علوان عبود 20 سنة . ودانتهم بخطف الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة عبدالله غندور عام 2009 .

وذكر الحكم أن المغدور تعرّف الى العراقي عدنان سالم محمد من طريق محمد رأفت الدهني الذي تربطه علاقة وطيدة بالمغدور تعود الى 10 سنوات قبل حصول الجريمة. ولاحقا توطدت العلاقة بين المتهم عدنان محمد والمغدور استتبعت في مرحلة اولى شراء الاول من الثاني عشرة في المئة من اسهم شركة "كول مي " للاتصالات التي يملكها المغدور ومقرها في مبنى غرفة التجارة والصناعة، وذلك بمبلغ مئة مليون ليرة دفعه كاملا للمغدور لقاء مستند يُثبت ذلك، وفي مرحلة ثانية عشرة في المئة اضافية من اسهم هذه الشركة، بمبلغ مماثل دفعه للمغدور ايضا من دون أن يستحصل منه على اي مستند يثبت هذه العملية. واضاف المتهم الدهني في افادته، وهو شريك المجنى عليه في شركة الاتصالات ويشغل مركز المدير فيها ، ان المغدور وعد المتهم عدنان محمد بتأمين اقامة دائمة له في لبنان والسماح له بإستخدام مكتبه في الحمرا لانشاء شركة مالية لتنفيذ الاستثمارات المستقبلية سوية وخصوصا في العراق .وكلف المغدور المتهم الدهني، بحسب افادة الاخير، الاهتمام بموضوع الاقامة ولكن مساعيه لم تثمر. وادت هذه الامور مجتمعة الى خلق حالة من الشك والتوتر لدى المتهم عدنان محمد بنيات المغدور تجاهه. وتبعا لافادة المتهم نفسه ان المتهم عدنان محمد خطط اثر ذلك لاختطاف المغدور وطلب فدية مالية مليون دولار بغية الافراج عنه. وطلب المتهم محمد من المتهم الدهني مساعدته في تنفيذ هذه العملية كونه على علاقة وطيدة بالمغدور ، وذلك لقاء وعود مادية محددة. فقبل بهذا العرض بعد تردد، بعدما علم ان المغدور في صدد الاستغناء عن خدماته. وتنفيذا لهذا الاتفاق أعلم المتهم الدهني المغدور بأن في حوزة المتهم محمد سيولة مالية كبيرة يرغب في استثمارها، وهو يود لقاءه لهذه الغاية. ووافق المغدور على هذا الاجتماع. وعلم المتهم الدهني بغياب سائق المغدور لخضوعه لجراحة في المستشفى فرأى ان الظرف مؤات لتنفيذ العملية. فقام عندها بالتنسيق مع المتهم محمد بتنفيذ هذه العملية في يوم 7/8/ 2009 من طريق الاتفاق مع المغدور على اللقاء في التاريخ المذكور . وفي حيان الموعد حضر المتهم محمد الى طرابلس للتنفيذ . والتقى في محلة البحصاص بالمتهم الدهني . وبالفعل التقيا المغدور حوالى عشر دقائق توجهوا بعدها الى سيارة المغدور المركونة في مرآب الغرفة وصعدا في سيارة المغدور وتوجهوا نحو البحصاص .وفي الطريق اشار المتهم محمد بيده ، في شكل خفي، الى المتهم ماهر كمر الذي كان يقود سيارة مرسيدس ليلحق بسيارة المغدور، فيما الثلاثة اكملوا طريقهم نحو مفرق السامرية ليدل المغدور المتهم محمد على الارض. واثناء مباشرته ذلك سحب المتهم محمد من تحت كنزته، عصا كهربائية وصعق بها المغدور في عنقه مرات عدة. فتمسك المغدور بمقود السيارة وراح يصرخ "شو عم تعمل يا عدنان". في هذه الاثناء ترجل سائق السيارة الثانية وفي يده بخاخ وبدأ يرش وجه المغدور. عندها تناول المتهم محمد لاصقا ولصق به فم المغدور. ثم سحبه المتهم كمر من السيارة بمساعدة المتهمين عدنان والدهني ووضعوه في صندوق السيارة. وقبل إقفاله قام المتهم محمد برش المغدور في فمه بمادة مخدرة بواسطة ابرة، فشاهده المتهم الدهني، طبقا لافادته، في حالة ارتخاء وهو يئن ويستغيث ويطلب ماء. وقام المتهم محمد بإقفال صندوق السيارة عليه وصعد والمتهم كمر في سيارته فيما صعد المتهم الدهني في سيارة المغدور وتوجه بها الى محلة الهيكلية حيث تم توقيفها، وصعد مع المتهمين الآخرين في سيارتهما وطلب منهما ان يسلكا طريق رأس مسقا تجنبا لعدم المرور بحاجز الجيش في محلة البحصاص. وتوجهوا الى الطريق البحرية بعد مفترق شكا، وتوقفوا في محلة الهري للتأكد من حالة المغدور، ففتح المتهم محمد صندوق السيارة وعاد واخبرهما ان عبدالله غندور توفي. وصمم اثر ذلك على رمي الجثة في البحر، وعدل عن رأيه لئلا تطفو الجثة على وجه الماء، وغادروا الى الاوتوستراد في اتجاه بيروت. وبوصولهم الى البترون عادوا واتجهوا نحو طرابلس. وبسلوكهم الطريق الفرعية عند المفرق المؤدي الى قلعة المسيلحة اختاروا رمي الجثة في مكب للنفايات داخل حقيبة.وشاهد المتهم الدهني رفيقه المتهم محمد هاتف المغدور ومحفظته وبعض الاوراق وغادروا المكان.

اما المحكوم العراقي مصطفى عبود فأتى الحكم على ذكره في مغادرته لبنان الى العراق على متن الرحلة التي غادر فيها المتهم محمد لبنان .

واعتبرت المحكمة ان المتهمين الذين خططوا لخطف المغدور وهو في العقد السابع من العمر توقعوا ان هذه العملية، مع ما يمكن ان يواكبها من افعال وتصرفات يمكن ان تتجاوز النتيجة الجرمية الناشئة عن فعلتهم، فقبلوا بالمخاطرة لجهة ان تصرفاتهم قد تستتبع قتل المخطوف . واعتبرت ان افعالهم تنظبق على جناية المادة 547 في قانون العقوبات معطوفة على المواد 189 و212 و213 من القانون نفسه. والزمت المحكومين الاربعة دفع مئة مليون ليرة تعويضا لورثة المغدور.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية