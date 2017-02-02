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اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس الواقع في 2 شباط 2017
النهار
مهزلة قانونيّة...
يرى وزير سابق أن تقديم تصاريح المسؤولين عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة "مهزلة قانونيّة" لأنّه إجراء لا يفيد على الاطلاق.
زحلة مستقلة...
استغرب سياسيّون في زحلة كيف يعرض رئيس البلدية فصل المدينة عن القضاء من دون التشاور مع أحد.
سوريا واليمن المفتاح...
يقول ديبلوماسي عربي في لبنان أن لا تقارب ممكناً بين ايران والسعوديّة إلّا بالتوصّل إلى حل في اليمن وفي سوريا.
مرجع عاتب...
يسجّل مرجع روحي عتبه على أحزاب داخل طائفته لا تنسّق معه في أمور وملفّات تعني الطائفة مباشرة.
المستقبل
يقال
إنّ أوساطاً ديبلوماسية في موسكو أكدت استدعاء القيادة الروسية لواءَين في جيش النظام السوري، أحدهما علي المملوك، للبحث في شق صلاحيات الرئاسة المطروحة في مسوّدة المشروع الروسي للدستور السوري.
اللواء
تواجه ميزانية مؤسسة وطنية كبرى مستقلة، عجزاً متراكماً من سنوات سابقة يقدّر بأكثر من 65 مليون دولار؟!
خلافاً لما يتردّد، فإن مصادر نيابية تتحدث عن صراع لم يعد خفياً لسيطرة فريق سياسي على مجلس 2017.
تتخوف مصادر دبلوماسية من قيام أنظمة حكم مشابهة في عدد من العواصم الأوروبية ذات التأثير، كما حصل في البيت الأبيض!
الجمهورية
يسود توتر صامت بين مرجع كبير ورئيس كتلة نيابية على خلفية اسلوب التعامل في أكثر من ملف حساس.
أجرى حزب بارز سلسلة من المناورات العسكرية خلال الأسابيع الماضية جنوب الليطاني وخارجه تضمّنت محاكاة لهجوم إسرائيلي وبقيت بعيدة من الإعلام.
تعتبر شخصية سياسية ان مسؤولاً كبيراً يقدّم تنازلات سياسية في شكل مستمر، وتسأل "الى متى سيتواصل هذا الامر".
البناء
أكد نائب سابق شارك في اجتماعات الطائف أنّ المشروع الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لقانون الانتخابات النيابية، وأحالته إلى المجلس النيابي، والذي يقضي باعتماد النسبية الكاملة في 13 دائرة انتخابية، هو المشروع الوحيد الذي ينسجم مع مقتضيات الدستور ونصوصه، خلافاً لكلّ المشاريع الأخرى المطروحة في التداول…!
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