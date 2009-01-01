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بالفيديو وئام وهاب يلمح الى سبب سجن بهيج ابو حمزة
غمز رئيس التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في مقابلة تلفزيونية الأمس عبر برنامج "بلا حصانة" مع الإعلامي جان عزيز على محطة OTV أن الإعلامية منى أبو حمزة كانت سبب في ما يتعرض له زوجها اليوم بهيج أبو حمزة من ظلم و توقيف إحتياطي لثلاث سنوات من دون إدانة إثر الدعاوى التي تقدم بها النائب وليد جنبلاط ضده.
ففي سياق الحلقة و عندما سئل أين أخطأ بهيج أبو حمزة مع وليد جنبلاط أجاب وهاب: ربما كان على منى أن لا تذهب الى "كان" و أن لا تظهر على الشاشة و كان المفروض إذا دخلت منى مجلس عزاء أن لا يتصور أحد معها. و تساءل"يعني إذا منى نجحت منحبسلها زوجها"؟.
و هنا السؤال يطرح نفسه ماذا قصد وهاب بكلامه و هل هذا يعني بوجود قطب مخفية و غيرة عند السيدة نورا جنبلاط من منى تفاقمت مع الوقت كون منى أصبحت وجها إعلاميا بارزا و محبوبا؟
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