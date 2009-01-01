عون لمنتدى سفراء لبنان: سأستعمل صلاحياتي الدستورية للمحافظة على حقوق اللبنانيين

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله "منتدى سفراء لبنان"، انه لن يسمح في عهده "بانتهاك الدستور وتجاهل ادارة اللبنانيين بالتغيير".

وقال: "سأستعمل صلاحياتي الدستورية للمحافظة على حقوق اللبنانيين والتجاوب مع آمالهم وتطلعاتهم".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام