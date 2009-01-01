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عون لمنتدى سفراء لبنان: سأستعمل صلاحياتي الدستورية للمحافظة على حقوق اللبنانيين
آخر تحديث: منذ 9 ساعة 11 دقيقة
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلامالكاتب:
عدد المشاهدات: 286
قيّم هذا المقال/الخبر:
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله "منتدى سفراء لبنان"، انه لن يسمح في عهده "بانتهاك الدستور وتجاهل ادارة اللبنانيين بالتغيير".
وقال: "سأستعمل صلاحياتي الدستورية للمحافظة على حقوق اللبنانيين والتجاوب مع آمالهم وتطلعاتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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