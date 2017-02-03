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الرياشي: مسؤوليتي كمسيحي إقامة التواصل بين السني والشيعي
اكد وزير الاعلام ملحم الرياشي اهمية المصالحة وضرورتها بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بعد ثلاثين سنة من الانقسام والنزاع، لافتا الى ان القانون المختلط لم يدفن بعد، وان البحث سيستكمل لأن اي مختلط يصحح تمثيل المسيحيين ولا يخل بتمثيل الطائفة الدرزية، ولم يستبعد رياشي ان ترشح القوات اللبنانية شخصية غير مسيحية للمقعد النيابي.
ورأى ان انعكاس المعالجة التي حصلت بين التيار والقوات هي اكبر من لبنان لانها تؤثر على المسيحيين في المشرق العربي، وقال: «مسؤوليتي كمسيحي اقامة التواصل بين السني والشيعي» مشيرا الى ان توزيع الحصص النيابية بين القوات والتيار سيكون من باب التفاهمات.
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