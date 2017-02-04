- من العقوبات الرمزية الى مواجهة النفوذ الايراني
- لبنان: انتخاب 75 نائباً أكثرياً و53 نسبياً يحصر المنافسة في دوائر ولا وحدة معايير
- عون يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا بالتنسيق مع حكومة الأسد
- مانشيت:«الرباعية» تستعين بـ«السرّ والكتمان».. والإستفتاء دونه عقبات دستورية
- عون يطرح الاستفتاء على قانون الانتخاب: الشعب يريد
- ترامب يتصرّف كديكتاتور... وحزبه يماشيه!
- إيران تحت الملاحظة
- التحالف العربي ... اليمن
- توقعات الأبراج ليوم February 4, 2017
- التقدمي لا يريد الاشتباك مع رئيس انتخبه واللجنة تنطلق من الصفر بعد عودة باسيل
- التأجيل "أفصح" القوانين؟
- أين باسيل من مواقف عون؟
- التخبُّط السياسي يزيد كلفة الدين العام
- عون يسير بالحريري إلى المواجهة
- الصراع في الجبل: «الاشتراكي» يُهدّد بالمقاطعة وجمهوره يعود إلى الـ1860
- عون ــ الحريري: متى تندلع الحرب؟
- استراتيجية حافة الهاوية في قانون الإنتخابات النيابية
- "النهار" و"آل تويني" (1 من 2)
- ترامب يريد إخراج إيران و «حزب الله» من سورية
- جاسوسة أشرفت على معتقلات سريَّة للتعذيب.. ترامب يعيِّن نائبةً لمديرالاستخبارات، إليك تاريخها الأسود
- الشيوعي إلى الشارع للمطالبة بالنسبية
- العقلانية تصنع التسويات ولا تبني دولة
- الحرب الغربيّة ضد الإسلام والمسلمين: من شارل ديغول إلى دونالد ترامب
- حضانة أسترالية لأولياء الأمور: ممنوع المحمول
- لماذا تم تسريب مكالمة ترامب ورئيس وزراء أستراليا؟
الشيوعي إلى الشارع للمطالبة بالنسبية
العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي، وقطع العديد من الطرقات في مختلف المناطق، دفعا الحزب الشيوعي اللبناني إلى تأجيل التظاهرة التي كان قد دعا إليها «إفساحاً في المجال أمام أوسع مشاركة». غداً يعود الشيوعيون إلى الشارع للتظاهر تحت عنوان «الدولة الوطنية الديمقراطية المقاومة»، للمطالبة بـ»قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة».
تنطلق التظاهرة الساعة 12 ظهراً من تقاطع مار مخايل ــ النهر (تقاطع برج حمود ــ كورنيش النهر)، وصولاً إلى ساحة رياض الصلح، والهدف الأساسي منها رفض قانون الستين أو التمديد. يتزامن التحرك الشيوعي مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على قانون جديد، فيبدو وحيداً بين قوى المعارضة الذي يُقدم خطاباً بديلاً قائماً على انتصار الوطنية على الطائفية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- لبنان: انتخاب 75 نائباً أكثرياً و53 نسبياً يحصر المنافسة في دوائر ولا وحدة معايير
- عون يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا بالتنسيق مع حكومة الأسد
- مانشيت:«الرباعية» تستعين بـ«السرّ والكتمان».. والإستفتاء دونه عقبات دستورية
- عون يطرح الاستفتاء على قانون الانتخاب: الشعب يريد
- التخبُّط السياسي يزيد كلفة الدين العام
- عون يسير بالحريري إلى المواجهة
- عون ــ الحريري: متى تندلع الحرب؟
- الصراع في الجبل: «الاشتراكي» يُهدّد بالمقاطعة وجمهوره يعود إلى الـ1860
- الشيوعي إلى الشارع للمطالبة بالنسبية
- بري وحزب الله إلى قانون ميقاتي.. بعد تهاوي «المختلط» و«الستين».. التيار يقرر العودة إلى القانون «النسبي»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)