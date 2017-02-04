الشيوعي إلى الشارع للمطالبة بالنسبية

العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي، وقطع العديد من الطرقات في مختلف المناطق، دفعا الحزب الشيوعي اللبناني إلى تأجيل التظاهرة التي كان قد دعا إليها «إفساحاً في المجال أمام أوسع مشاركة». غداً يعود الشيوعيون إلى الشارع للتظاهر تحت عنوان «الدولة الوطنية الديمقراطية المقاومة»، للمطالبة بـ»قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة».

تنطلق التظاهرة الساعة 12 ظهراً من تقاطع مار مخايل ــ النهر (تقاطع برج حمود ــ كورنيش النهر)، وصولاً إلى ساحة رياض الصلح، والهدف الأساسي منها رفض قانون الستين أو التمديد. يتزامن التحرك الشيوعي مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على قانون جديد، فيبدو وحيداً بين قوى المعارضة الذي يُقدم خطاباً بديلاً قائماً على انتصار الوطنية على الطائفية.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية