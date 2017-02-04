إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | الشيوعي إلى الشارع للمطالبة بالنسبية
المصنفة ايضاً في: لبنان

الشيوعي إلى الشارع للمطالبة بالنسبية

آخر تحديث: منذ 3 ساعة 8 دقيقة
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 101
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الشيوعي إلى الشارع للمطالبة بالنسبية

العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي، وقطع العديد من الطرقات في مختلف المناطق، دفعا الحزب الشيوعي اللبناني إلى تأجيل التظاهرة التي كان قد دعا إليها «إفساحاً في المجال أمام أوسع مشاركة». غداً يعود الشيوعيون إلى الشارع للتظاهر تحت عنوان «الدولة الوطنية الديمقراطية المقاومة»، للمطالبة بـ»قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة».

تنطلق التظاهرة الساعة 12 ظهراً من تقاطع مار مخايل ــ النهر (تقاطع برج حمود ــ كورنيش النهر)، وصولاً إلى ساحة رياض الصلح، والهدف الأساسي منها رفض قانون الستين أو التمديد. يتزامن التحرك الشيوعي مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على قانون جديد، فيبدو وحيداً بين قوى المعارضة الذي يُقدم خطاباً بديلاً قائماً على انتصار الوطنية على الطائفية.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)