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أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 4 شباط 2917
النهار
يعود الكلام على إمكان القيام بعمليات ارهابيّة بعدما ضاقت السبل بالارهابيّين في مناطق سوريّة عدّة.
قال وزير في 8 آذار إن مشروع القانون المختلط أعدّہ حزب "القوات" وتبنّاه "التيار" ما يجعل جعجع اللاعب الأوّل.
سأل مرجع مصرفي سابق عن مدى مراقبة مصرف لبنان لفروع المصارف في الخارج فيما يمارس رقابة مشدّدة في الداخل.
ادعى مسؤول إعلامي لأحد الأحزاب، أن حزبه قادر على جمع مئة ألف في أي مهرجان يحشد إليه لكن ذلك ليس هدفه.
لا يزال ملف الضمان الاجتماعي مفتوحا على رغم الجهود لابعاد التهمة عن كثيرين وتبرئتهم .
المستقبل
يقال
إنّ أوساطاً ديبلوماسية في واشنطن تشير إلى أن قرار نشر المدمّرة "يو أس أس كول" قبالة السواحل اليمنية، غداة تعرّض الفرقاطة السعودية لهجوم بزوارق انتحارية حوثية، يشكّل أول ردّ عملي أميركي على تهديد إيران لمضيق باب المندب وأولى الترجمات العسكرية للتحذير الرسمي الذي وجّهته إدارة ترامب لطهران.
اللواء
السبب في تمديد رئيس حزب وسطي ولايته، يعود إلى طبيعة الأزمة المقبلة التي تحتاج لمواجهة قوية!
انعكس خلاف بين مسؤولين في مؤسسة إعلامية رسمية على العاملين في المؤسسة، على أكثر من مستوى.
تنطلق تحضيرات دستورية للردّ على أية محاولات للفراغ من مطالعة المرجع الدستوري ادمون رباط بأن الدستور اللبناني لا يلحظ الفراغ في أي من مواده.
الجمهورية
يُنتظر وصول وفود أجنبية مهمة الى لبنان في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
تتخوّف مصادر ديبلوماسية مِن أن تصيب مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنان بشكل غير مباشر على الصعيدين الإقتصادي والأمني.
دار حديث على شكل عتاب بين رئيس كتلة نيابية ومرجع بارز على خلفية هجوم طاول رئيس الكتلة حيث لم تُبدِ المرجعية موقفاً من الذي حصل.
البناء
استغرب نائب بارز قول عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب إنّ المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة حول قانون الانتخابات النيابية هو بالعودة إلى الدستور وإلى اتفاق الطائف…! وسأل النائب المشار إليه: ألم يُضرب المعول الأول باتفاق الطائف حين تمّت مراعاة ما يُقال إنه "خصوصية جنبلاط" وجرت الانتخابات يومها على أساس المحافظة باستثناء محافظة جبل لبنان التي بقيت دوائرها الانتخابية على أساس قانون الستين السيّئ الذكر…؟
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