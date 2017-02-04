الشرق : عون: العلاقة ممتازة مع الحريري

كتبت صحيفة "الشرق " تقول : أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الأزمة القائمة نتيجة عرقلة انجاز قانون انتخابي جديد تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته لانه لا يريد لها ان تتمثل، كما يريد ان يمد يده على جيب الآخر كي يشلحه عددا من المقاعد، وهذا لا يعمر وطنا"، مشددا على "أنني مصمم على المواجهة".







وإذ اعتبر عون في خلال استقباله نقيب المحررين الياس عون على رأس مجلس النقابة الذي هنأه بانتخابه رئيسا للبلاد انه "ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد"، ودعا الى "اعتماد المعيار الواحد في اي قانون يقر"، لافتا الى انه قد "يطرح الاستفتاء في حال اقفلت الافق امام انجاز قانون جديد". وأكد أن "لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري، واصفا علاقتهما بالممتازة"، ومشيرا الى انه "سيطالب ببحث ضمان الشيخوخة وإقراره".







نقيب المحررين







وألقى النقيب عون خلال اللقاء كلمة وصف فيها رئيس الجمهورية بأنه "المحرر الاول وحامل مشعل الحرية والتحرير"، معتبرا أن "عهده يحمل تباشير العودة الى رحاب النظام الديموقراطي والحرية والسيادة والاستقلال".







وأعرب عن ثقته بأن رئيس الجمهورية "سيعمل على توطيد الامن والسلام وسيحقق وحدة الارض والشعب والمؤسسات، تحت علم واحد، وسيعمل للانماء المتوازن في جميع المناطق اللبنانية، فلا يبقى لبناني محروما، وتعم المساواة كما وعد في خطابي القسم والاستقلال، تأكيدا لمسيرة الرئيس الطويلة في قيادة الجيش ورئاسة الحكومة ونضاله في المجلس النيابي وتضحياته الجلى في الغربة وعلى أرض الوطن".





رئيس الجمهورية







ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ولافتا الى ان "ازمة الصحافة المكتوبة والاعلام المرئي هي أزمة عالمية"، مشيرا، في المقابل، الى "وجود مساع للمساعدة في حل هذه الازمة محليا كلف بها وزير الاعلام. وأكد أهمية دور الصحافة في الوصول الى الحقيقة وتبيانها كما تبيان الشوائب اينما وجدت، أكان ذلك في السياسة أم في المجتمع (...)".







وأضاف: "ثمة من قال حدودكم هنا ولا يمكن ان تتخطوها، ولحمي لا يؤكل. أنا أسأل "مين عم يأكل لحم الآخر؟ عم تاخد حقك وبزيادة".







وتابع: "أنجزنا قانونا في السابق يمثل العدالة والميثاقية المطلقتين ويحقق التمثيل المطلق، فوصفوه بالقانون الطائفي. لكن النظام طائفي ونحن نقاتل كي نخرج من الطائفية الى اللاطائفية، حتى اننا لم نتمكن من إنجاز قانون العنف الأسري كما يجب".







وأبدى تصميمه على "إنجاز قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني"، معتبرا أنه "ما لم يتم الأمر، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد، ولإنجاز مثل هذا القانون الاهمية المطلقة، لما سيساهم فيه من إرساء نظام عادل".







قوانين تحرم الأقليات: وقال الرئيس عون: "إن القوانين التي تحرم بعض الاقليات حقوقها ستؤدي الى الهجرة الداخلية، وهكذا يفرز المجتمع اللبناني الى كانتونات طائفية بينما القانون الارثوذكسي الذي اتهم بأنه طائفي هو ليس بالفعل كذلك، بل يحافظ على العيش المشترك ويبقي الجميع في مناطقهم، لأن أصواتهم تصبح مؤثرة. في أي حال نحن لسنا متمسكين بهذا القانون بقدر تمسكنا بإنجاز قانون عادل يحقق التمثيل الصحيح (...) ".







وعن انتقاد البعض للموقف من الفراغ، قال رئيس الجمهورية: "قلنا لا تخيفونا من الفراغ، فلسنا بخائفين منه لان لدينا البدائل، ويمكننا حل الازمة. ونحن نقول لا يجوز ان نصل الى الفراغ مرة ثالثة، لانه إذذاك ماذا يبقى من ديموقراطيتنا والمثل التي نتمسك بها؟ (...) ".







وإذ دعا الى اعتماد المعيار الواحد في أي قانون انتخابي، تمنى استنهاض الارادة الشعبية، وقال: "في ظل الازمة القائمة، واذا ما اقفلت الافق، قد أطرح الاستفتاء، ذلك ان لا مانع في الدستور او القانون منه، وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات. وهناك غيره من الحلول ايضا".







وردا على سؤال، أكد رئيس الجمهورية انه كلف وزير الاعلام درس الموضوع المتعلق برعاية المحررين.







العلاقة مع الرئيس الحريري:ووصف، ردا على سؤال، علاقته بالرئيس الحريري بالعلاقة الممتازة، "ولا خلاف بيننا"، مؤكدا "انني سأكون ابا للجميع وسأراعي مصلحة الجميع من دون استثناء او تفرقة" (...)".







وسأل عون: "كيف يمكن للشعب اللبناني ان يسكت عن كونه يدفع فاتورة المياه ثلاث مرات بينما معروف عن لبنان انه خزان المياه في الشرق الاوسط؟ وهل هناك من دولة تعمد الى تفريغ مياهها الجوفية، وهي احتياطها في زمن الشح، بينما مياهها السطحية تذهب هدرا الى البحر ولا تبني السدود لتجميعها؟ وهل بتنا بلدا صحراويا يستورد المياه للشرب والري؟"







بابت: وكان عون التقى النائب الفرنسي جيرار بابت، في حضور النائب سيمون ابي رميا والسيد علي ابو الحسن، وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة.







ومن الزوار وفد المرشدية العامة للسجون برئاسة المطران شكرالله نبيل الحاج والاب جوزف العنداري واعضاء المرشدية.







واستقبل عون وفدا من شركة ماجد الفطيم ضم المدير التنفيذي للشركة القابضة الان بجاني والمدير العام للشركة العقارية في لبنان وضاح الصلح والمدير التنفيذي للثروات البشرية معين المدهون.







كما التقى عون الفنانة نجوى كرم ونديم حداد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام