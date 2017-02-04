الديار : عون يلوّح بطرح "الاستفتاء"... و"الاشتراكي" يعتبره انقلاباً الفراغ بات محسوماً و"القوات" : القانون قبل الانتخابات

كتبت صحيفة "الديار " تقول : موقف لافت وواضح وصريح لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيلاقي ردود فعل مختلفة عبر تأكيده على انه "ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد"، ودعا الى "اعتماد المعيار الواحد في اي قانون يقر"، لافتا الى انه قد "يطرح الاستفتاء في حال اقفلت الافق امام انجاز قانون جديد".

وقال عون "الازمة القائمة نتيجة عرقلة انجاز قانون انتخابي جديد تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته لانه لا يريد لها ان تتمثل، كما يريد ان يمد يده على جيب الآخر كي يشلحه عددا من المقاعد، وهذا لا يعمر وطنا"، مشددا على "أنني مصمم على المواجهة". وأكد ان العلاقة مع الرئيس الحريري ممتازة.

كلام الرئيس عون جاء امام نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون.





ـ "الاشتراكي" ـ





وفي ظل هذه الاجواء "المقفلة" بالنسبة للقانون الانتخابي، فقد لوحظ ان مواقع اشتراكية ودينية درزية اعتبرت كلام الرئيس عون عن الاستفتاء بأنه انقلاب، وتساءلت "ما هو مصير الاقليات في الاستفتاءات، ولا يجوز مثل هذا الطرح لأنه يؤدي الى توترات"، وبالتالي فان المواجهة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من جهة والنائب وليد جنبلاط من جهة ثانية سترتفع وتيرتها، خصوصا ان جنبلاط اعطى اوامر واضحة للمحيطين به بالقيام بحملة اعلامية واسعة لتوضيح الموقف الاشتراكي والتمسك بالستين ورفض المختلط وتصعيد اللهجة وسيرد جنبلاط شخصياً في الجمعية العمومية غداً في فنيسيا وستتضمن مواقف واضحة من الانتخابات النيابية، واللافت ان وفد اللقاء الديموقراطي ابلغ النائب علي فياض اصراره على الستين في الجبل ورفضه للمشاريع المطروحة، واللافت ايضاً ان اللهجة الجنبلاطية ارتفعت وتيرتها خلال الايام الماضية مع التأكيد وحسب مصادر اشتراكية "اذا اراد العونيون رفع السقف للاخير بوجهنا، سنرفع السقف ايضا وللاخير"، في ظل حملة من قناة O.T.V المحمومة من التيار الوطني ضد جنبلاط.





ـ القوات اللبنانية ودعم مواقف عون ـ





واللافت ان القوات اللبنانية وحسب مصادرها ساندت موقف الرئيس ميشال عون بالدعوة الى احترام فلسفة التعايش والميثاق انطلاقا من الطائف مع تأكيدها للقانون اولاً وليس للانتخابات، مع التأكيد على التحالف مع التيار الوطني الحر وربح الانتخابات بغض النظر عن القانون، وهذا لا يلغي السعي لقانون انتخابي يحفظ صحة التمثيل للجميع.





ـ الفراغ بات محسوماً ـ





وفي ظل هذه الاجواء المقفلة والتي تنذر بعواصف انتخابية، بات اجراء الانتخابات مستحيلاً في موعدها في 21 ايار، خصوصاً انه بات يفصل البلاد 17 يوماً فقط عن اليوم الاخير لدعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات النيابية في 21 ايار، حسب ما يقضي الدستور بضرورة توجيه دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوما، وحسب الدستور فان هيئة الاشراف على الانتخابات يجب تشكيلها قبل 10 ايام من دعوة الهيئات الناخبة اي في 11 شباط الحالي. وهناك اسبوع واحد لتشكيل هذه الهيئة والا تعرضت الانتخابات للطعن الدستوري.

وفي المعلومات ان وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يقرر بعد ما اذا كان سيطرح تشكيل الهيئة في ظل موقف رئيس الجمهورية الحاسم باقرار القانون الانتخابي اولا، ولن يطرح المشنوق الموضوع الا اذا حصل التوافق المسبق على الامر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.

وحسب مصادر مطلعة، الامور ما زالت مقفلة على صعيد القانون وكل الصيغ رفضت عبر فيتوات متبادلة من لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية الشاملة، والتأهيل في القضاء والمختلط والستين، ومشروع ميقاتي القائم على اساس الدوائر الـ13 مع النسبية، وحتى الطرح الاخير بانتخاب 75 نائباً على الاكثري و53 نائبا على النسبية لم ينجح ولم نعرف تفاصيله ومن هو ابوه.

في ظل هذه الاجواء فان "الفراغ" يتقدم وبات محسوماً وكل القوى السياسية بدأت الاستعداد لـ "الفراغ" والتعامل معه، ولا احد يدرك الحل، هل بالدعوة لطاولة حوار مجدداً في بعبدا للخروج من المأزق وصولاً الى تعديل الطائف فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ولذلك كان النائب وليد جنبلاط واضحاً بالحفاظ على الطائف وعدم المس به واجراء الانتخابات حسبما ينص الاتفاق على "الستين"، اذا لم يتم التوافق على قانون جديد.





ـ حزب الله ـ





اما حزب الله وبعد ان تحولت حارة حريك الى محطة لكل المحرومين من الطغيان الاكثري الرباعي والثلاثي والثنائي من كل الطوائف ومناشدته للتدخل ورفع الغبن فهو يسعى وعلى كل الخطوط لتدوير الزوايا، للوصول الى قانون انتخابي يرضي الجميع من الاشتراكيين الى الكتائب وارسلان ووهاب والمستقلين والاحزاب العلمانية، ولذلك طرح الدائرة الواحدة مع النسبية، وتعاطى مع طروحات الاخرين بمرونة وتنازل عن حصص له من اجل ارضاء كل الاطراف لدعم مسيرة العهد وتمتين الاستقرار وبالتالي فإن حزب الله ليس متشائما ولم يقطع الامل من امكانية الوصول الى قانون انتخابي واجراء الانتخابات في موعدها "سبحان اللي يغير الاحوال"، فبعد ان كانت الشكوى من تدخل حزب الله وفرض شروطه بقوة السلاح بات اليوم حاجة للجميع ومطلب اساسي للتدخل في كل الملفات وتحقيق العدالة ووصفه بالوفاء مع قناعة كل الاحزاب السياسية اللبنانية وهذا ما نقلته في مجالسها، بأن القانون الذي يريده حزب الله سيطبق في النهاية، حتى ان وزيرا بارزا قال بوضوح ان 14 آذار هي الاكثرية في المجلس النيابي الان ولم تستطع القيام بأي شيء الا بموافقة حزب الله الذي يدير البلاد وبالتالي فإن اي قانون لن يأخذ من حزب الله شيئا، وهذا ما يجعله قادرا على لعب دور توفيقي بين الجميع وهذا الانجاز لمصلحته داخليا واقليميا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام