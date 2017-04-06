داعمو الأمس.. يغيبون عن إعتصام طرابلس تضامنا مع أطفال سوريا

كثيرة هي الانتقادات الشعبية على غياب موقف واضح من الحكومة اللبنانية حيال ما تشهده سوريا من مجازر بحق المدنيين، في وقت بدت فيه التحركات خجولة امام الحدث، بفعل نتيجة فقدان عامل الاستثمار السياسي لدماء الابرياء الذين يسقطون يوميا، كما كان الحال مع إندلاع الأزمة السورية.

لا يخفى على أحد أن طرابلس كانت من اوائل المدن اللبنانية التي دعمت وناصرت “الثورة” السورية، وتظاهرت رفضا لما يتعرض له الشعب السوري من قتل ودمار وتهجير، على نحو أدى الى تحويل شوارع المدينة الى ساحة مفتوحة اسبوعيا للاعتصامات، والى منبر لتوجيه الانتقادات الداخلية والاقليمية، والى قبلة انظار وسائل الاعلام اللبنانية والعربية والغربية.

هذا التفاعل في طرابلس مرده بالدرجة الاولى الى العاطفة الشعبية الجياشة للمواطنين الذين ساءهم ما يتعرض له اخوانهم في سوريا، قبل ان تدخل السياسة على خط تلك التحركات وتحولها الى منصة لاستهداف خصوم الامس وحلفاء اليوم في لبنان، على نحو افقد التظاهرات طابعها الانساني، خصوصا بعدما دخل التوتر الامني على مسارها حيث سجل حصول جولات عنف في المدينة تحت مسميات دعم الثورة ونصرة الشعب السوري.

لكن تحولات جوهرية بدأت تطرأ بعد تطبيق الخطة الامنية قبل نحو عامين، حيث تراجعت بشكل تدريجي التحركات المدعومة سياسيا، قبل ان تنتهي بشكل كامل مع تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وباتت كل التظاهرات التي تنظم مؤخرا يقودها المجتمع المدني او اللواء المتمرد على تيار المستقبل اشرف ريفي.

وتماشيا مع المتغيرات الجديدة وعلى وقع المشاهد التي تتناقلها وسائل الاعلام من داخل سوريا، تداعت هيئات المجتمع المدني وهيئة العلماء المسلمين الى جانب انصار اللواء ريفي، ونظموا اعتصاما في باحة المسجد المنصوري الكبير استنكارا لمجرزة خان شيخون، حيث رفعت اللافتات المتضامنة وتلك المطالبة بطرد السفير السوري من لبنان.

والقيت في المناسبة كلمات، لكل من: الشيخ رائد حليحل باسم هيئة العلماء المسلمين وعضو بلدية طرابلس محمد تامر والشيخ سالم الرافعي الذي اوضح لـ”سفير الشمال” ان الموقف اللبناني الرسمي يشبه موقف النظام السوري، مؤكدا ان “الثورة في سوريا ستستمر رغم القتل والدمار والمجازر، ورغم صمت المجتمع الدولي وتخاذل القريب والبعيد”.

واضاف:”نحن في لبنان وطرابلس كنا وما زلنا داعمين للمظلومين، وعلى من يعتبرون انفسهم شركاء لنا في البلد عليهم ان يبتعدوا عن دعم الظالمين، لان لبنان سيبقى للجميع ولن تستطيع اية قوة في العالم ان تخرجنا من هذا البلد، ولن نتركه لعملاء ايران والنظام السوري”.

المصدر: سفير الشمال - عمر ابراهيم