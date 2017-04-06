متى تنتهي الحفريات في "بولفار طرابلس"؟

عودة الحفريات الى منطقة البولفار بهدف استكمال مشروع تأهيل شبكة المياه، ، لن "يمر بسلام" على ما يبدو بعدما علت صرخة التجار الذين ينتشرون على طول الخط الممتد من مقابل محطة مكية وصولاً الى أمام مطعم KFC بسبب انقطاع الطريق أمام المارة والزبائن.

فبالرغم من أن الأعمال لم تبدأ منذ وقت طويل، الا ان التجار فضلوا الاعتراض هذه المرة على الوقوف مكتوفي الأيدي كون القضية لم تعد "رمانة وانما قلوب مليانة" من سوء التنفيذ والبطء الذي يرافق الأعمال فهل سيكون لصوت التجار الصدى المسموع، سيما وانهم يدفعون شهرياً أكلافاً باهظة بدل إيجارات محلاتهم في الوقت الذي لا يشهدون فيه أي حركة بيع وشراء بسبب الوضع القائم؟

البعض من التجار يؤكد على انه في حال اعترض أو لم يعترض فان شيئاً "لن يتبدل"، المشروع سيستمر وما علينا سوى الصبر، وان كنا في الوقت عينه نناشد المعنيين ضرورة الاسراع بانهاء الأعمال قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وفي المقابل فان المارة الذين يشتكون من أزمات السير الخانقة لا يعلقون على الموضوع باعتبار أن بلدية طرابلس لا تهتم بشؤون المواطن، وهذا ما يبدو جلياً من انعدام أي وجود لشرطة البلدية بهدف تنظيم السير ، فعلى من نقرأ مزاميرنا، وقد اعتدنا الهموم التي تطالعنا يومياً منذ ساعات الصباح الأولى.



المشرف خارج البلاد

هذا فيما خص وضع المواطن والتاجر فماذا عن رأي الاستشاريين المعنيين بمتابعة الموضوع؟

موقع "العزم" كانت له إطلالة على المشروع مع المشرف عليه إياد الحسن، الذي تبين لدى الاتصال به أنه "خارج البلاد"، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول الدور المنوط به "كونه المشرف الشخصي " للمساهمة في انجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن، خاصة وان الشارع المعني ليس شارعاُ فرعياً في مدينة طرابلس، بل هو البولفار الرئيسي في المدينة، مما يخلق الكثير من الأزمات لعل أهونها زحمة السير اليومية.



في المقابل، فإن أحد الاستشاريين المشرفين على المشروع يقول:"من المتوقع انتهاؤها بعد 50 يوماً ان لم تظهر بعض العراقيل. وقد أخذنا الموافقة على الاذن بالمباشرة من قبل بلدية طرابلس"، مناشداً الجميع التعاطي معنا بايجابية نظراً لأهمية المشروع بالنسبة للمدينة".



المواطنون مستاؤون

من جهته المواطن عبد الكريم كريم صاحب مصبغة في الشارع يقول:"الضرر كبير ولا من يسمعنا".

وتابع: " يقول المسؤولون أن الأعمال ستستغرق 70 يوماً، ولكن لا ثقة لنا بكلام المعنيين، خاصة وأن لنا تجارب سابقة سلبية في هذا المجال".

ويقول أحد التجار: " اتفقنا نحن أصحاب المحلات أن نترك مساحة من الرصيف مفتوحة أمام الزبائن، وقد وضعنا يافطة عند أول الطريق المقطوع، وهنا فان من واجب البلدية ارسال شرطة من قبلها بغية تنظيم السير، و نلفت الى انه تم فتح طريق جديد من قبل البلدية وراء محلاتنا وهي مشكورة على ذلك، إلا أن هذه الطريق تحولت إلى موقف للسيارات في ظل انعدام التنظيم والمراقبة. فهل هذا المقبول"؟

بدوره، يقول التاجر عصام صليبا: "لقد اعتدنا على الإهمال و"التطنيش" من قبل المسؤولين، ولم يعد الأمر غريباً. وكل ما نطلبه ممن يعنيهم الأمر هو تسريع الأعمال بهدف التقليل ما أمكن من معاناة المواطنين".

في جميع دول العالم، تشكل المشاريع التنموية والتطويرية مدعاة للاستبشار من المواطنين. ولكن الصورة تتبدل في لبنان، حيث ما إن يرى الناس مشروعاً جديداً حتى يضع الناس أيديهم على قلوبهم، وترتفع الصرخات من كل جانب. فهل يبلغ يوماً صداها آذان المسؤولين؟

المصدر: Azmtayyar - روعة الرفاعي