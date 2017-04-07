الرئيس ميقاتي يجول في أسواق طرابلس القديمة

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جال الرئيس نجيب ميقاتي في اسواق طرابلس القديمة، حيث اطلع على اوضاع المواطنين واستمع الى اهم ما يعانونه من مشاكل على المستويات الاقتصادية والمعيشية والانمائية، وكانت وعود بتوسعة دائرة المشاريع التي تنفذها جمعية العزم والسعادة في اسواق طرابلس القديمة وتشمل تاهيل البني التحتية وبعض المعالم الاثرية وواجهات المباني والمحلات التجارية.