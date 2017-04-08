القصف الأميركي يسرِّع التمديد.. وساعة الصفر بعد مجلس الوزراء

بين الاثنين والخميس، يكتمل المشهد الانتخابي:

بداية الأسبوع 10 نيسان وعند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وفي قصر بعبدا، يلتئم مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، واخطر الوزراء بالدعوة على ان يحضروا جميعهم، بعد ان عاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الخارج، وهو تحادث حول الجلسة مع الرئيس سعد الحريري الذي كانت له الكلمة الختامية في جلسات مساءلة الحكومة، وأهم ما تضمنت تأكيده على ان «قرارنا تعزيز الوحدة الوطنية ومنع عودة الانقسام».

وقال الرئيس الحريري في مستهل كلمته مساء أمس «مسؤوليتنا كحكومة التوصّل لقانون جديد للانتخاب وتجنيب البلد التمديد ومخاطر الفراع لا سمح الله».

ومع اقراره بأن هذا الموضوع شائك، مشيراً إلى إيجابية عند القوى السياسية لاقراره، أشار إلى العودة إلى المجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة المشروع، مشترطاً التوافق، وأن يراعي القانون الجديد هواجس التمثيل لدى الجميع.

وهذا الموقف هو إعادة التأكيد على ما استهل به الرئيس الحريري جلسة المساءلة في يومها الأوّل.

والسؤال: ماذا لو لم يخرج مجلس الوزراء في جلسة الاثنين والتي يمكن ان تستكمل بجلسة الثلاثاء بالاتفاق على صيغة لمشروع القانون؟.

المعلومات تشير إلى انه حتى ليل أمس، لم يكن قد حدث خرق قوي في ما خص صيغة القانون، ومع ذلك ارتؤي ان صيغة ما يجب ان تذهب من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، حتى لا يضطر المجلس إلى اتخاذ المبادرة، كما أشار النائب بطرس حرب في مطالعته المطولة في الجلسة المسائية، والتي تلاقت في بعض عناوينها مع مطالعة نائب زحلة نقولا فتوش الذي وصفه النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» علي عمار «بالفقيه الدستوري»، وشد على يده في ما يتعلق بالتحذير من الفراغ، حيث لا يبقى مجلس وزراء ولا رئاسة أولى، إذا ما انصرف النواب إلى منازلهم في 20 حزيران.

وتؤكد هذه المعلومات ان الهم منصب على اعداد اقتراح قانون يكون امام المجلس النيابي في جلسة قد يدعو إليها الرئيس نبيه برّي الاثنين أو الثلاثاء، على أن تعقد الخميس في 13 الجاري، اي قبل يوم من الجمعة العظيمة التي تعقبها عطلة تستمر حتى الثلاثاء في 18 الجاري، وعندها يكون من المتعذر القيام بأي خطوة تشريعية.

ووفقاً للسيناريو المعد، فإن الافضلية لمشروع قانون يأتي من الحكومة، والا فسيتصرف المجلس النيابي على قاعدة «مكره أخاك لا بطل»، ويعكف عندها على اتخاذ المبادرة التي تقضي بتجنب الفراغ.

وتعد «طبخة تجنب الفراغ» بعناية بالغة، فبعد ان اعربت كتل أساسية وممثلة عن اعتزامها تجنب الفراغ مثل كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «الوفاء للمقاومة» وكتلة «اللقاء الديموقراطي» و«المستقبل» وكتلة «المردة» والمسيحيين المستقلين، تستعد هذه الكتل للمشاركة في الجلسة والتصويت لمصلحة التمديد.

وكشف مصدر نيابي لـ«اللواء» انه بعد الضربة الجوية الصاروخية الاميركية لمطار الشعيرات العسكرية قرب حمص، والذي منه انطلقت الطائرات السورية لقصف خان شيخون، وما حملته من مؤشرات قد تدخل المنطقة في توترات اقليمية ودولية يخشى ان يكون لها امتدادات على لبنان، الامر الذي يقتضي الفصل بين تجنب الفراغ وانتاج قانون انتخابي جديد، وذلك إنطلاقاً من الاسباب الموجبة التي تضمنتها مطالعة النائب فتوش، ولاقت دعماً نيابياً ووزارياً، اصبح الوسط السياسي اكثر قبولا لشرب كأس التمديد كأهون الشرور.

وعليه، لا يخفي المصدر ان يحسم هذا الامر في الجلسة المرتقبة الخميس، وإلا في جلسة الثلاثاء بعد عيد الفصح.

ويضيف هذا المصدر ان الاولوية تبقى الصيغة الحكومية لتجنب الكباش الوزاري والرئاسي وتعريض حكومة الرئيس الحريري لأية هزة.

وعشية الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ «اللواء» انه لا يجوز ان يتأخر قانون الانتخاب اكثر مما تأخر، وان لا مناص من التفاهم على قانون جديد، مكرراً رفضه للتمديد او الفراغ، وتأييده للقانون النسبي.

واعرب عن أمله في ن يتمكن مجلس الوزراء من ارسال مشروع قانون الى المجلس النيابي يتضمن النسبية مع الدائرة الواحدة، على ان يتضمن في احدى مواده موعد اجراء الانتخابات النيابية.

الجولة 42

وبالتزامن، تعقد جولة الحوار الثنائي رقم 42 بين حزب الله و«المستقبل» مساء الاثنين، وبعد ان يكون عاد مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري الى بيروت، لمناقشة الصيغ الممكنة ومن بينها النسبية الكاملة، انطلاقاً مما اعلنه الرئيس الحريري من انفتاح تياره على كل الصيغ.

ونقل عن عضو وفد «المستقبل» الى الحوار النائب سمير الجسر ان تحديد الموعد قبل ايام قليلة من موعد 15 نيسان كان متعمداً، ولم يستبعد التوافق بالحد الادنى على صيغة واحدة لقانون الانتخاب قبل يوم السبت المقبل في 15 الجاري.

وتوقع، ان يكون على الطاولة ما يحصل بين «المستقبل» وحركة «أمل» لجهة حجب النفقات السرية لقوى الامن الداخلي.

والتمديد المنتظر لن يقل عن ستة اشهر لكنه لن يتجاوز السنة، وفقا للاوساط القريبة من مطبخ التمديد.

الجلسة النيابية

اما الجلسة النيابية التي انتهت مساء امس، بعد ان تحدث فيها 32 نائباً على مدى ما يقارب 11 ساعة في اليومين الماضيين، فلم يكن لها أي مردود عملي سوى «نبش» قبور الفساد والهدر، فيما كان قانون الانتخاب النجم الساطع للجلسة، من دون ان يخفي وهجها خطة الكهرباء التي ابرز رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ورقة في شأنها اعتبرها الرئيس الحريري بأنها شبيهة برسائل «الواتساب» التي أشعلت مسألة الضرائب وطيرت سلسلة الرتب والرواتب، نافيا ان تكون بحثت في مجلس الوزراء، رغم ان الورقة تحمل «لوغو» وزارة الطاقة.

وكان من الواضح ان الملفات الاساسية التي طرحت أكان قانون الانتخاب او خطة الكهرباء، او الامن الذاتي، ومصير تلزيم بلوكات النفط الى مكافحة الفساد لم تحمل اي جديد، فالعناوين نفسها والمضمون نفسه في الجلسات السابقة، باستثناء تبدل نبرة التخاطب النيابي، حيث خلت الجلسة من اي مشادات (عدا مشادة الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي ليل امس الاول) وهو ما ربطته المصادر بأمرين: الانتخابات النيابية وعدم الوقوع في محظور الخلافات الداخلية في الوقت الذي تحيط بلبنان النيران المشتعلة في المنطقة.

ولاحظ الرئيس الحريري هذا الأمر في رده على النواب إذ قال: «كلنا اقليات ونريد ان نحمي بعضنا بعد ان اختلفنا على نفس الدستور الذي وافقنا جميعاً عليه».

وإذ جدد التأكيد أن الموازنة ستكون قريباً امام مجلس النواب، معرباً عن قناعته بأن الحكومة ترغب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إلصاق أي ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود، ليرفض في المقابل الحملات المبرمجة على المصارف معولاً على دورها التاريخي في دعم الاقتصاد.

وتطرق الحريري إلى خطة الكهرباء ليذكر ان حكومته السابقة تقدمت بنفس الخطة ملوحاً بخطة طوارئ بما يؤمن للمواطن الكهرباء دون معاناة تستمر منذ سنوات.

وإذ شدّد رئيس الحكومة على رفض المزايدات من أي طرف كان، فالحكومة جاءت تحت عنوان استعادة الثقة وهو ما ستسعى إليه، تطرق إلى ملف النفط، مشيراً إلى ان لبنان يتمتع بنظام ممتاز لحوكمة القطاع، وقال: اخذنا بملاحظات النواب وسنعمل على إنهاء الشغور واجراء التعيينات اللازمة.

وانتقد الرئيس الحريري اتهام بعض الوزراء بقبض رشاوي، وطالب النواب بالكشف عن هؤلاء وتسميتهم و«الا فإنكم تكونون تحمون الفاسد الحقيقي».

عين الحلوة

أمنياً، كتب الزميل هيثم زعيتر احاطة عمّا حدث في عين الحلوة، فقال: «جوبه انتشار «القوة الفلسطينية المشتركة» باستهداف لأول خطوة لها من قبل الإسلامي المتشدد بلال بدر.

هذا الانتشار الذي جاء بمشاركة مختلف القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية، بإدارة العقيد في حركة «فتح» بسّام السعد، ثمرة التوافق الفلسطيني بالتنسيق مع الأطراف اللبنانية، تعرض لاطلاق نار من قبل «مجموعة بدر»، خلال توجه «القوة» للإنتشار في مركز «الصاعقة» – سابقاً، في الشارع الفوقاني للمخيم، وذلك إثر مرورها في سوق الخضار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد «القوة» بجروح طفيفة، قبل أن تشتد حماوة الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والهاون، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة لسقوط قتيلين و10 جرحى، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة في المنازل والمحال التجارية والسيارات.

وسمع دوي الانفجارات في أرجاء مدينة صيدا والجوار، فيما نزح عدد كبير من أبناء المخيم إلى خارجه.

المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية