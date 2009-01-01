ماذا يجري ضمن عائلة فتفت في سير الضنية؟

حتى ساعات الفجر الاولى، بقيت عاصمة الضنية سير تعيش حالة من التوتر الأمني على خلفية اطلاق الرصاص في الهواء الذي وقع في محيط منزل المربية روعة فتفت، وسط اتهامات لانصار النائب احد فتفت بمحاولة الانتقام منها بسبب البيان الذي كانت نشرته على صفحتها الخاصة على الفايس بوك، تحت عنوان ″كتاب مفتوح الى عائلة فتفت″، وتنتقد فيه بشدة ″سلوك″ النائب فتفت، وتحمله مسؤولية تراجع نفوذ ودور العائلة التاريخي في المنطقة.

لم تمر دقائق على اطلاق الرصاص الذي حصل بعد منتصف الليل ولم يسفر عن وقوع اصابات او اضرار مادية، حتى وُجهت اصابع الاتهام الى انصار النائب فتفت، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم، وسط اجواء من الارباك تسود البلدة، تترافق مع مساع يقوم بها وجهاء من البلدة في محاولة منهم للململة القضية وعدم ادخال العائلة وسير في اجواء من التوتر، وربما هذا ما يفسر سحب البيان الذي كانت نشرته المربية فتفت على صفحتها على الفايس بوك.

من المعروف ان المربية فتفت والتي تعتبر من المعارضين للنائب فتفت، كانت اعلنت عن ترشحها للانتخابات البلدية السابقة، قبل ان تتراجع وتنضم الى الماكينة الانتخابية المنافسة للائحة النائب فتفت، حيث خسر الاخير المعركة لصالح لائحة رئيس البلدية الحالي احمد علم، الذي بدوره يعتبر من المنافسين الدائمين للنائب فتفت، وهو من المقربين من النائب السابق جهاد الصمد ومن الرئيس نجيب ميقاتي.

ووفق المعلومات فان المربية فتفت كانت من المرشحات لاستلام منصب مديرة ثانوية سير، لكن الخيار حسم لصالح ابنة خالتها، ما دفعها وفق الى محاولة الانتقام من النائب فتفت واصدار هذا البيان، والذي تضمن سردا مفصلا لمسيرة اشخاص من عائلة فتفت وصلوا الى مراكز هامة في الضنية وكانوا على علاقة ممتازة بكافة شرائح المنطقة وتحديدا سير.

واعتبرت المربية فتفت في بيانها ان ″ابناء العائلة احتضنوا النائب فتفت واوصلوه إلى المجلس النيابي ليكمل مسيرة رجال آل فتفت المشرّفة، وقد أثبت مع الوقت أنّه لا يستحقّ أن يكون من سلالة هذه العائلة، لأنّه حين وصل تنكّر لعائلته وراح يمارس معها الكيدية والحقد الأسود، وراح يعاملهم كأنهم أغنام″.

هذا ولم يصدر اي بيان عن مكتب النائب فتفت، حول حقيقة ما حصل وعن الاتهامات التي تساق ضده، في حين اوضحت مصادر محايدة في سير ان ما حصل امر غير مقبول، وان محاولات تضخيم المسالة واعطائها ابعادا اخرى لا تخدم احدا والمستفيد منها فقط هم المصطادون بالماء العكر.

المصدر: سفير الشمال - عمر ابراهيم