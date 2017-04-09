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اعلامية لبنانية للمرحبين بالضربة الاميركية: “تستحقون الذبح والاغتصاب والحرق”!
اثارت الاعلامية اللبنانية غدي فرنسيس التي تشتهر بمواقفها الداعمة بشدة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد جدلاً واسعاً بعدما شنة حملة شتائم بحق من قالت انهم “مهللون للضربة الاميركية على سوريا” وذلك بعدما وجهت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضربة عسكرية لمطار الشعيرات في حمص الذي انطلقت منه الغارة الكيميائية في خان شيخون في ادلب.
غدي فرنسيس كتبت عبر صفحتها في “فيسبوك”: “لكل من يهلل للقصف الاميركي في سوريا تستحقون السحل والذبح والسبي والاغتصاب والحرق والموت يا ادنى من النعال، يا اقذر القذارة. بس هيك. هذا موقفي”.
وقامت ادارة “فيسبوك” بوقت لاحق بحذف منشور فرنسيس التحريضي على القتل والذبح والسحل بعد حملة تبليغات بحقها، حيث نشرت صورة لمنشورها السابق وكتبت: “وهيك صار، النعال قمعتنا ل٣٠ يوم وتحيا سوريا، ورح تندعسوا”.
يذكر ان غدي فرنسيس عملت في وسائل اعلامية لبنانية عدة منها قناة “الجديد” وقناة otv.
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- اعلامية لبنانية للمرحبين بالضربة الاميركية: “تستحقون الذبح والاغتصاب والحرق”!
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