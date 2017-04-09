ميقاتي مهنئاً نقيب المهندسين المنتخب: الديمقراطية بخير

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت بفوزه في انتخابات النقابة، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أثبتت انتخابات نقابة المهندسين في بيروت أن الديمقراطية في لبنان لا تزال بخير وتنبض بالقيم والكفاءات. مبروك للنقيب الجديد جاد تابت".

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