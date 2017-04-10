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فتفت وعائلته: بداية تمرّد عليه؟
لم تنتهِ حادثة إطلاق النّار ترهيباً قرب منزل الناظرة في ثانوية سير الرسمية المختلطة روعة فتفت فصولاً بعد، واستمرت تداعياتها في التفاعل في بلدة سير والضنية، كاشفة عن عمق الخلافات واستفحالها بين النائب أحمد فتفت الذي تدور شكوك كبيرة أن يكون مطلقو النار من مناصريه، وبين كثيرين ضمن عائلته.
مع أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بين فتفت وبعض عائلته، لكن وصولها إلى حدود إطلاق النار، شكّل جرس إنذار بأن الإيام المقبلة لن تكون مريحة له، بعدما بدأت ملامح تمرّد عليه تظهر ضمن عائلته، وبروز مرشحين منافسين له من داخلها للإنتخابات النيابية المقبلة.
وما يزيد الأمور صعوبة على النائب فتفت، أن هذه التطورات تأتي عشية زيارة الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الثلاثاء المقبل إلى الضنية بعد طول انقطاع، وبعد تباينات أحدثت تصدعاً في علاقته مع قيادة التيار الأزرق.
واتضح أن الحادثة لم تكن رمّانة بل هي قلوب ملآنة بين فتفت وقريبته، تعود إلى سنوات سابقة، بعدما إبتعدت عنه برغم أنها كانت من أبرز الناشطات في مكتبه وضمن ماكينته الإنتخابية، لكنها كما كثيرين من عائلة فتفت لم تستطع تحمّل تصرفاته وتعاطيه الفوقي مع أقربائه ومناصريه.
الناظرة فتفت تقربت من رئيس بلدية سير أحمد علم، الخصم الرئيسي للنائب فتفت في البلدة، وكانت عنصراً فاعلاً في ماكينته الإنتخابية، حيث استطاع الفوز في بلدية سير مرتين في عامي 2010 و2016، وهزيمة اللائحة التي دعمها فتفت في الإستحقاقين البلديين، ما جعل فتفت يأخذ من قريبته ومن آخرين موقفاً سلبياً.
ومع أن السنوات السابقة سادتها قطيعة بين فتفت وقريبته، فإن القشّة التي قصمت ظهر البعير تمثلت في قطع النائب فتفت الطريق عليها كي تصبح مديرة الثانوية، بعدما أحيل مديرها إلى التقاعد، فعمل على السعي لتعيين إبنة خالتها راوية الشقيق بدلاً منها.
هذه الخطوة من فتفت كانت كافية كي تشنّ عليه قريبته هجوماً قاسياً عبر بيان نشرته على صفحتها على الفايس بوك، قبل أن تقوم لاحقاً بحذفه بعد ضغوطات، وبعد إطلاق النار قرب منزلها فجر السبت الماضي من قبل ثلاثة شبان من عائلتها، معروفين بالأسماء، لم يجر توقيفهم ولا التحقيق معهم، بعد تدخلات قام بها فتفت.
ولإبعاد فتفت التهم عنه، عقدت لجنة عائلته إجتماعاً في منزله مساء السبت، أصدرت بعده بياناً نفت فيه أن “يكون لأحد من آل فتفت أية صلة في الإشكال”، آملة من “بعض وسائل الإعلام توخّي الدقّة في نشر المعلومات وعدم الوقوع في أفخاخ الشائعات التي كثرت في هذه المرحلة”.
وكشفت مصادر في عائلة فتفت، أن أسباب هذه الحملة عليه بهذه الحدّة داخل عائلته، هو “رفضه إحتواء أفراد العائلة والبلدة والمنطقة المعترضين على أدائه، واستيائهم منه، ما جعلهم يفضلون الإبتعاد عنه، وصولاً إلى حدّ مواجهته”.
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