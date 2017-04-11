- أستراليون عن ديون السنترلينك: تفتقد الشفافية
- بعد 14 عاماً على سقوط صدام حسين.. حفيده يقدم شهادته عن انهيار "إمبراطورية" جده
- "سحل" راكب في طائرة أميركية
- مجموعة السبع تنشد دعما واسعا لفرض عزلة على الأسد
- سقوط المربع الامني لبلال بدر وانتشار القوة المشتركة في كامل حي الطيرة
- طرابلس أزمة التسوّل تستفحل.. ولا حلول!
- ″تيار قاوم″ ينطلق في طرابلس.. بـ ″دعسة ناقصة″
- رسم مستقبل واجهة بيروت البحرية: كتاب مفتوح إلى مجلس بيروت البلدي
- علماء يكتشفون طريقة مذهلة لنمو أسنان جديدة
- محكمة إسبانية تستمع لشهود دعوى ضد النظام السوري
- قطة تقتحم بثا مباشرا وتشرب المياه على الهواء
- توقعات الأبراج ليوم April 11, 2017
- هل يبدل العرب الموقف الروسي؟
- سوريا... وماذا عن إسرائيل؟
- سباق الساعات الأخيرة... والتمديد على الأبواب
- «التيار البرتقالي» «محاصر»... عون «يصدم» المراهنين... والتمديد «يتقدم»
- «الفراغ» يهدّد التسوية.. والجدل الدستوري يسابق لجنة قانون الإنتخاب
- مجلس الوزراء لاستباق عقوبات الكونغرس «المؤذية» والحريري لعدم إثارة «عبور» الصواريخ الأميركية
- طبخة البحص الانتخابية تُعزّز خيار التمديد للمجلس... قبل القانون؟
- قانون العقوبات الأميركي على حزب الله: توسيع دائرة «المُعاقَبين»... ومراقبة أموال حركة أمل!
- محاربة الارهاب الداعشي ومواجهة الفقه الداعشي
- كيماوي..TNT
- الهروب إلى «الستين»
- التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟
- «الدفاع» يهدد الأهلي أمام الاتحاد
طرابلس أزمة التسوّل تستفحل.. ولا حلول!
لا يكاد أحد يقف في زحمة سير أو عند إشارة مرور في طرابلس، إلا وتقع عينيه على عدد كبير من الاطفال والنساء وحتى الرجال الذين إما يتسولون، أو يتوسلون الحصول على المال مقابل بيعهم العلكة، والورود وعلب المحارم أو غير ذلك.
هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تفاقمت مع النزوح السوري في السنوات الاخيرة، ليتحول التسول الى مهنة إحترافية يعتمدها أطفال الشوارع، وغيرهم من النساء والرجال، مقابل مردود مادي يغني عن أي وظيفة أو عن راتب شهري وذلك (بحسب المتسولين أنفسهم).
تنتشر ظاهرة التسول بين الاطفال السوريين، وبين النوَر الرحّل، الذين لم يعد خافيا على أحد أنهم باتوا ضحايا يتم إستغلالهم من قبل بعض العصابات، او من قبل أهاليهم الذين يرسلونهم الى التسول، ثم يصادرون منهم اتعاب يومهم، اذ يجني الطفل دون السن الثامنة من عمره (بحسب يعض الأطفال) أكثر من 30 الف ليرة يوميا، وهذا من شأنه أن يغني الأهل عن العمل اذ يقدر المبلغ الشهري الذي يدخله كل طفل 900 الف ليرة، وهذا إذا كان لدى الأهل ولد واحد، فكيف بخمسة أو ستة أولاد، علما أن سن الطفل هو مهم جدا بالنسبة للتسول، لأنه كلما كان صغيرا، كلما تضاعفت عاطفة الناس معه، وكلما جنى المال بشكل أكثر، لذلك فان كثيرا من العائلات السورية أو العائلات التي تقطن في خيم النور، تلجأ الى ترك أطفالها في الشوارع للتسول، كونها المهندة الأسهل والأربح، أما من يتعدى سن الـ 12 عاما فيترك التسول لمصلحة بيع الورود أو العلكة.
يُعتبر التسول في طرابلس أزمة مستفحلة وغير قابلة للحل، فعند الخامسة صباحا تصل الى المدينة السيارات والشاحنات الصغيرة المحملة بالأطفال الذين ينتشر كل منهم في النقطة المحددة له، ويمضي الأطفال ساعات النهار ينتقلون بين الاشارات والتقاطعات، وصولا الى ساعات الليل وبعضهم الى ما بعد منتصف الليل، حتى تعود السيارات نفسها لتعيدهم الى المناطق التي وفدوا منها لتعاود الكرّة مع كل صباح.
واللافت أن بلدية طرابلس نظمت العديد من الحملات التي ألقت من خلالها القبض على العشرات من الأطفال والنساء والرجال متلبسين بمهنة التسول، لكنها في كل مرة تصطدم بعقبة القانون الذي لا يسمح بحجز الحريات لأكثر من ساعات محددة، فتعود وتفرج عنهم بعد إجبارهم على توقيع تعهد ما يلبث أن ينقضه المتسولون فور الافراج عنهم وعودتهم الى الشارع.
يقول محمد (12 سنة، سوري الجنسية) أنه من حمص، ويتسول لكي يعين والده العاجز وأخواته الثمانية، مؤكدا أنه حزين، لأنه ترك مدرسته ومعلماته في حمص بسبب الحرب التي هجرت عائلته التي أصبح يصرف عليها، مشيرا الى أنه يجني من التسول يوميا ما يعادل 30 ألف ليرة لبنانية.
ويقول احمد (8 سنوات، من النوَر) انه يعمل من الثامنة صباحاً ولغاية الساعة11 ليلا، في بيع البسكويت، كما يتسول لكسب المال، ويؤكد أن والده العاطل عن العمل، يفرض عليه أن يكسب 50 ألف ليرة يوميا من التسول، وإلا فانه سينال عقابه، لافتا الى أنه يجول في كل مناطق طرابلس.
يضيف أحمد: “انا مبسوط هيك، وما بدي مدرسة، بس بتعب كثير وأوقات بنام شوي، وبرجع بكمل شغل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ممثل الولي الفقيه: خامنئي حضر 13 لقاء سريا مع الإمام المهدي في «سرداب جمكران»
- صورة لمسلمة تتحدَّى يمينياً متطرفاً في بريطانيا تحظى بتفاعل الآلاف.. هذا ما تخفيه خلف نظراتها
- كلير دينس سعيدة بأن شخصيتها "بلا حياة جنسية" في Homeland
- توقعات الأبراج ليوم April 11, 2017
- استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- سقوط المربع الامني لبلال بدر وانتشار القوة المشتركة في كامل حي الطيرة
- طرابلس أزمة التسوّل تستفحل.. ولا حلول!
- رسم مستقبل واجهة بيروت البحرية: كتاب مفتوح إلى مجلس بيروت البلدي
- سباق الساعات الأخيرة... والتمديد على الأبواب
- «التيار البرتقالي» «محاصر»... عون «يصدم» المراهنين... والتمديد «يتقدم»
- «الفراغ» يهدّد التسوية.. والجدل الدستوري يسابق لجنة قانون الإنتخاب
- مجلس الوزراء لاستباق عقوبات الكونغرس «المؤذية» والحريري لعدم إثارة «عبور» الصواريخ الأميركية
- طبخة البحص الانتخابية تُعزّز خيار التمديد للمجلس... قبل القانون؟
- قانون العقوبات الأميركي على حزب الله: توسيع دائرة «المُعاقَبين»... ومراقبة أموال حركة أمل!
- التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)