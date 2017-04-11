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وفاة النائب السابق سمير فرنجية بعد صراع مع المرض في أوتيل ديو

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 5 دقيقة
المصدر: النشرة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وفاة النائب السابق سمير فرنجية بعد صراع مع المرض في أوتيل ديو

توفي النائب السابقسمير فرنجيةعن عمر يناهز 72 عاماً بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى اوتيل ديو بيروت.

 

وفرنجية هو سياسي لبناني ولد في مدينة زغرتا.

 

في عام 2000 خاض الانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة شمال لبنان الثانية لكنه انهزم أمام جان عبيد.

 

وبعام 2001 شارك بتأسيس لقاء قرنة شهوان المناهض للوجود السوري، والذي أصبح لاحقا جزء من تحالف 14 آذار.

 

وفاز في الانتخابات النيابية لسنة 2005 بأحد المقاعد المارونية الثلاثة لدائرة زغرتا، ولم يترشح لانتخابات عام 2009.

المصدر: النشرة

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