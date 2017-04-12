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ميقاتي ينعى سمير فرنجية: تميّز باحترام الرأي الآخر وتقديره
آخر تحديث: منذ 19 ساعة 47 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 55
قيّم هذا المقال/الخبر:
نعى الرئيس نجيب ميقاتي، على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، النائب السابق سمير فرنجية، فكتب: "نفتقد سمير فرنجية، ابن البيت الوطني، صاحب الفكر النيّر والرؤية الثاقبة، دافع عن غنى التجربة اللبنانية وتميّز دائماً باحترام الرأي الآخر وتقديره".
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