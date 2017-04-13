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ميقاتي: ما قام به عون حق دستوري والمطلوب قانون جديد يعتمد النسبية
آخر تحديث: منذ 15 دقيقةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
أكد الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حق دستوري"، مشيراً إلى أن "المطلوب تطبيق كل أحكام الدستور واقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية ووقف التجييش الطائفي".
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