محاضرات ضمن برامج التوعية عن تعاطي المخدرات لطلاب ثانوية حسام الدين الحريري

زار وفد من طلاب قسم الدعم الخاص بنظام التعليمي PBL) )في ثانوية حسام الدين الحريري التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا المجلس الاهلي لمكافحة الإدمان على المخدرات في مدينة صيدا ، لتعرف على عمل المجلس والمركز الوقائي التابع للمجلس بحضور اعضاء من الهيئة الادارية للمجلس كل من ماجد حمتو ، طارق أبوزينب ، عدنان البلولي.

وشرح نبذة عن المجلس الاهلي واهدافة عضو الهيئة الإدارية الاستاذ طارق أبوزينب وعمل المجلس هو إطار عمل مشترك لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال مكافحة الإدمان بالشراكة مع بلدية صيدا وبالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي ، ضمن مشروع توعوي ووقائي وعلاجي وتنموي لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تحرك مجتمعي منظم .

واضاف أبوزينب يسعى المجلس الاهلي للتخفيف من آفة إنتشار ظاهرة تعاطي المخدرات من خلال برامج التوعية والتدريب في المجتمع المحلي للأهل والشباب في المدارس والمعاهد والجامعات وأماكن العمل.

كما شرح عضو الهيئة الادارية الاستاذ ماجد حمتو عن عمل المركز الوقائي التابع للمجلس الاهلي من تقديم المشورة والإحالة والعلاج وإعادة التأهيل للمتعاطين والمدمنين على المخدرات من خلال المركز الوقائي الإجتماعي و تقديم خدمات التشخيص والمشورة والدعم النفسي.إحالة الراغبين من المدمنين للعلاج ودور الاهل في متابعة ابنائهم وكيفية مواجهة مخاطر الإدمان وعدم الوقوع في فخ هذه الآفة