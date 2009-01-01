- هل صحيح ان زيارة تيلرسون لموسكو فشلت والعلاقات متأزمة بين الروس والامريكان؟ لنا رأي آخر.. والضربة الصاروخية أفادت الجميع بما فيهم الرئيس الأسد.. ووصول وزيري خارجية سورية وايران وليس وزيري الدفاع الى موسكو يشي بالكثير.. واليكم قراءة مختلفة
- أستراليا: بالصور.. كانتربيري-بانكستاون تسجلان رقما قياسيا في جرائم القتل عام 2016
- العقوبات على “حزب الله” تُشغل مصارف لبنان!
- لماذا امتنع هتلر عن فعل ما ارتكبه الأسد بدم بارد؟ أخيراً الكشف عن سر رفض زعيم النازية استخدام غاز السارين ضد أعدائه
- علماء بريطانيون: عينات من الهجوم في سوريا أثبتت وجود غاز السارين
- للمرة الأولى.. علاقة "حزب الله" بباسيل سيئة للغاية
- أكبرعائدات للدعارة في العالم من نصيب دولة إسلامية!
- محاضرات ضمن برامج التوعية عن تعاطي المخدرات لطلاب ثانوية حسام الدين الحريري
- نساء إسرائيليات يتحدثن عن تجربتهن الجنسية
- "من الذي رباكِ؟".. شاهد كيف كان رد فعل لافروف عندما سألته صحفية أميركية عن دعم بلاده للأسد
- أميركا ترصد محادثات بين جيش الأسد وخبراء كيمياوي
- العثور على أول قاضية مسلمة بأميركا ميتة في نهر بنيويورك
- مسرحية التمديد بفصلها الأول.. إحتواء الأزمة وتأجيلها
- فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان
- التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
- الشعر قد يكشف عن تفاصيل شكل الإنسان وحياته
- عملاء الجنوب - لبنان
- مذيع أسترالي يهاجم فيديو ضرب الزوجات
- أستراليا.. في استئناف عبيد.. هل يفعلها جون عجاقة؟
- دراسة: البنوك تهيمن على أسهم شركات العالم العملاقة
- رياضية كولومبية تثير إعجاب الملايين على "إنستغرام"
- شاهد ملكة جمال مسابقة "بوم -بوم" المثيرة
- طرد مذيعة تلفزيونية بسبب الدعارة
- ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
- بوتين لم يدِن الغارة ولم يدافع عن الأسد
العقوبات على “حزب الله” تُشغل مصارف لبنان!
ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه في انتظار صدور مشروع القانون الأميركي الجديد الذي يشدد العقوبات على “حزب الله”، شكّل مجلس الوزراء وفداً وزارياً إلى واشنطن لمتابعة الموضوع والاطلاع على مراسيمه التطبيقية، فيما ينكبّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه، على متابعة الناحية التقنية لمشروع القانون لدرسها وتمحيصها.
وبحسب مصادر مالية ومصرفية مطلعة لـ”المركزية”، تنقسم آراء المصرفيين حيال هذا المشروع في اتجاهين:
ـ الأول يعتبر أن هذا الموضوع ذو طابع سياسي وبالتالي من المفترض أن يكون التحرك سياسياً في اتجاه الولايات المتحدة الأميركية، وكشف عن التداول في تشكيل وفد نيابي لبناني لزيارة واشنطن ومقابلة المسؤولين الأميركيين قبل صدور القرار، وقد تكون بعد الأعياد مباشرة.
في حين يطالب البعض بإنشاء خلية أزمة من وزارتيّ الخارجية والمال للإسراع في درس هذا الموضوع الذي بات يشكّل ضرراً على لبنان واقتصاده.
أما بالنسبة إلى المصارف، فتحرّكها يقتصر على زيارات روتينية إلى الولايات المتحدة الاميركية للبحث مع المصارف المراسلة في التطورات المصرفية، وبالتالي يمكن التطرق إلى موضوع العقوبات الأميركية، في ظل الحديث عن وجود مشروع قانون مطروح في لجنة الشؤون الخارجية من المحتمل إحالته إلى الكونغرس بعد المصادقة عليه من قِبل هذه اللجنة.
ـ الاتجاه الثاني يعتبر أنّ هذا الموضوع هو ذو طابع سياسي لكنه تقني أيضاً ومن المفترض بجمعية المصارف أن تتابعه وتعالجه قبل فوات الأوان، لأن في حال تم التصويت على مشروع القانون تجب معرفة ضرره على المصارف والمواطنين في لبنان، وبالتالي يجب أن تواكب الجمعية العمل السياسي المتوقع إضافة إلى التعاون مع حاكمية مصرف لبنان التي باتت تملك الخبرة والمفاوضات والتجارب، لذلك يجب إنهاء معالجة مسألة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإبعاده عن التجاذبات السياسية ومعالجة العقوبات الاميركية المرتقبة.
واعتبرت أنّ “الوقت متاح لمعالجة هذا الموضوع الذي ما زال قيد الدرس لدى الأميركيين”، ونفت التوقعات بصدور مشروع القانون في أيار المقبل، وقالت “هذه المعلومات ليست صحيحة، بل يلزم المشروع الوقت الكافي تمهيداً لذهاب وفد نيابي أو سياسي إلى الولايات المتحدة أو إجراء اتصالات سريعة مع المسؤولين الأميركيين.
وقد طغى هذا الموضوع على سطح الاهتمامات في ضوء الأنباء الواردة من الولايات المتحدة الأميركية عن مشروع قانون جديد للعقوبات الاميركية. وفي ضوء ما ذُكر أن مسؤولين مصرفيين زاروا الولايات المتحدة لمتابعة الموضوع، إلا أن البعض يريد أن تتم المعالجة بهدوء وموضوعية بعيداً من الإعلام كي يتمكن لبنان من تجاوز هذا “القطوع” الجديد.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- العقوبات على “حزب الله” تُشغل مصارف لبنان!
- للمرة الأولى.. علاقة "حزب الله" بباسيل سيئة للغاية
- محاضرات ضمن برامج التوعية عن تعاطي المخدرات لطلاب ثانوية حسام الدين الحريري
- عملاء الجنوب - لبنان
- عون يعلق مجلس النواب اللبناني ويؤجل الأزمة
- اتفاق حافة الهاوية: قانون انتخاب بعد الأعياد
- فضّ إشتباك مؤقّت في الشارع بين التمديد والأحزاب المسيحية
- للمرة الأولى في تاريخ لبنان رئيس الجمهورية يستعمل حقه الدستوري
- الحريري يكثّف مساعيه لتجنب المواجهة
- لا سفير سعودياً جديداً في لبنان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)