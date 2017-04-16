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ميقاتي مهنئاً بالفصح: لنحافظ على العيش الواحد
آخر تحديث: منذ 11 دقيقةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الطوائف المسيحية واللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد.
وغرّد ميقاتي عبر "تويتر" قائلاً: "كل التمنيات بفصح مجيد أعاده الله عليكم بالخير والبركة، وعلى لبنان بالسلام والوئام، محافظين معًا على رسالة بلدنا بالعيش الواحد".
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