ميقاتي مهنئاً بالفصح: لنحافظ على العيش الواحد

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الطوائف المسيحية واللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد.

وغرّد ميقاتي عبر "تويتر" قائلاً: "كل التمنيات بفصح مجيد أعاده الله عليكم بالخير والبركة، وعلى لبنان بالسلام والوئام، محافظين معًا على رسالة بلدنا بالعيش الواحد".