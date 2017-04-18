- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- حدث في مثل هذا اليوم April 18, 2017
- ... إمّا الوحدات القائمة أو الدم
- هل هي صدفة ان جميع الدول العربية التي سلمت اسلحتها الكيميائية تعرضت للقضاء او الاحتلال امريكيا؟ ولماذا نُستخدم كعرب اهدافا لتأديب الآخرين وارهابهم؟ وهل تستفيد القيادة الكورية الشمالية من هذه الدروس؟ ولماذا بيونغ يانغ ليست مثل بغداد ودمشق وطرابلس؟
- ورطة أسماء الأسد: تدوينة تكلفها الجنسية البريطانية
- جرائم مروّعة في لبنان.. 4 حوادث لن تصدق الدافع وراء ارتكابها
- حديث عن خطوة دستورية جديدة للرئيس عون.. فهل يطلب من الحكومة حل مجلس النواب منعاً للتمديد؟
- أستراليا: زعامة تيرنبول في "الموازنة"
- الرحم المزدوج.. الـ G-Spot.. وخطأ دافنشي.. 7 معلومات وألغاز حول جسد الأنثى
- بالفيديو.. بث جريمة قتل بدم بارد مباشرة على الفيسبوك
- الانتخابات النيابية في لبنان.. ما زال الجدل مستمرا
- ملف مفقودي الحرب في لبنان جرح لا يندمل
- ميقاتي: الإنتخابات وفق القانون النافذ رغم مساوئه أفضل من التمديد
- فوز لتركيا..وسوريا
- بـ 5 خرائط.. أزمة الإسكان تفترس أستراليا
- تقهقر الميليشيات على أكثر من جبهة في اليمن
- من أجل عقلنة مفاهيمنا الثقافية
- "العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
- لزوجة الطائفية اللبنانية
- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير
- أوروبا تكتشف "فرشاة أسنان ثورية"
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- طاولة للحوار
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
حديث عن خطوة دستورية جديدة للرئيس عون.. فهل يطلب من الحكومة حل مجلس النواب منعاً للتمديد؟
ميقاتي يناشده دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الـ ٦٠ والراعي يكشف عن 3 لاءات ضمنها هذا القانون
السؤال في بيروت اليوم ليس عن قانون الانتخابات الجديد، وكيف سيكون بعد سلسلة المشاريع والطروحات الانتخابية الهجينة، إنما السؤال، بعد كل هذه الإخفاقات هل مازال الرهان على إنتاج قانون انتخابات عبر المناخ السياسي القائم، وخلال مهلة الشهر المتناقصة، في محله الصحيح؟
الرئيس ميشال عون طمأن اللبنانيين من بكركي انه سيكون هناك قانون جديد حتما للانتخابات.
لكن «الشهر وراء الباب»، كما يقال: فما الخطوات الدستورية المتبقية، بعد انقضاء الشهر، في حال لم يتم التوافق على قانون الانتخاب، وكيف سيمنع التمديد للمجلس الحالي، الذي لايزال محط أنظار وقرار فريق سياسي عريض؟
يقول خبير دستوري، بعد استخدام الرئيس عون للمادة 59 بتأجيل انعقاد المجلس شهرا واحدا، يمكن انعقاد المجلس والتصويت على اقتراح قانون التمديد سنة كاملة، المقدم من النائب نقولا فتوش، وسيكون بوسع الرئيس ان يرد القانون إلى مجلس النواب في غضون خمسة ايام، باعتبار ان هناك تناقضا مع دورية الانتخابات الديموقراطية، لكن يبقى بوسع المجلس التأكيد على قراره بالأكثرية، وهنا لا يعود بمستطاع الرئيس سوى الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري، الذي قد يقبل الطعن بالشكل ويرفضه بالأساس، او ان يفقد نصاب انعقاده، كما حصل في مرة سابقة. وثمة من يتحدث عن خطوة دستورية اخرى بيد رئيس الجمهورية قد يستخدمها وهي قد تكون المادة 65 من الدستور التي تجيز للرئيس الطلب الى الحكومة، حل مجلس النواب، لكن هذا يتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، وبالتأكيد ليس سهلا توفير مثل هذا العدد من الوزراء لضمان نجاح الخطوة. وتشير مصادر لـ «الأنباء» الى ان مجرد الحديث عن خطوة دستورية قد يستخدمها الرئيس، يعني انه لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي المطروح والذي يصر البعض على انه سقط.
واللافت هنا عدم وجود بند بهذا المشروع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، ذلك ان المعترضين عليه اكثر من المؤيدين.
وفي هذه الأثناء دعا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الرئيس ميشال عون الى اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفق القانون النافذ (قانون 1960) لأن اجراء الانتخابات على اساس هذا القانون مهما كانت مساوئها، تبقى افضل من التمديد لمجلس النواب لمرة ثالثة.
لكن البطريرك بشارة الراعي الذي كان دعا للعودة الى هذا القانون (الستين) عاد ليقول في القداس السنوي الذي اقامه على نية فرنسا امس، انه اتفق مع الرئيس عون في الخلوة التي عقداها يوم الاحد على ثلاث لاءات: لا للتمديد، لا للفراغ، ولا لقانون الستين.
عمليا، يمكن ملاحظة أن الاهتمام بما بعد 15 مايو المقبل بدأ يغلب على ما قبله، أي القانون المفترض إنجازه قبل هذا التاريخ. وهنا سأل النائب الكتائبي ايلي ماروني عن قصد الوزير جبران باسيل من مشروع القانون الذي سماه بالتأهيلي للانتخابات النيابية؟ وقال: اذا كان الهدف حسن التمثيل المسيحي، فهل يحافظ هذا القانون على مساحة لبنان أم هو مفصل على قياسات ومصالح؟
ويقول الوزير عن القوات اللبنانية بيار بوعاصي: ليس هناك من صيغ تفرض على القوات اللبنانية في اللحظة الأخيرة، ويقال لها إما تقبلون وإما الفراغ. من جهته، الشيخ نبيل قاووق (حزب الله) نفى وجود أي تباين في المواقف بين حزب الله وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.
أما الوزير السابق أشرف ريفي فقد تمنى إقرار قانون انتخابات يؤمن العيش المشترك، وقال ان صيغة التأهيلي مرفوضة لأنها تحرم عددا كبيرا من المواطنين من الانتخاب في المرحلة التأهيلية، الاولى لعدم وجود نواب من طائفتهم في دوائرهم الانتخابية، مؤكدا الإصرار على تغيير قانون الستين، معتبرا أن المشاريع المطروحة تفصيل على قياسات أشخاص وأحزاب ولا تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
لكن النائب د.سليم سلهب عضو تكتل الإصلاح والتغيير، مصر على قناعته بأن ثمة تسوية «ستوصلنا الى قانون انتخاب قبل 15 مايو!
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- جرائم مروّعة في لبنان.. 4 حوادث لن تصدق الدافع وراء ارتكابها
- حديث عن خطوة دستورية جديدة للرئيس عون.. فهل يطلب من الحكومة حل مجلس النواب منعاً للتمديد؟
- الانتخابات النيابية في لبنان.. ما زال الجدل مستمرا
- ملف مفقودي الحرب في لبنان جرح لا يندمل
- ميقاتي: الإنتخابات وفق القانون النافذ رغم مساوئه أفضل من التمديد
- لبنان يدير «محرّكاته» بحثاً عن مَخرج «الفرصة الأخيرة» لقانون الانتخاب
- العقوبات الأميركية ضد حزب الله تطال حلفاءه السياسيين
- مصادر: طروحات لمعالجة الفراغ بتشكيل حكومة عسكرية
- الراعي: ندعو لنقل اللاجئين إلى مناطق آمنة في سورية
- ميقاتي مهنئاً بالفصح: لنحافظ على العيش الواحد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)