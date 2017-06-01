سوق الخضار الجديد.. العورات الفنية تمنع إفتتاحه!

هل بات مشروع سوق الخضار الجديد الذي كان على وشك الافتتاح ″في مهب النسيان″ بسبب نواقص وعورات فنية فرضت تأجيل إفتتاحه رغم الإعلان عن جهوزيته للعمل؟.

هذه العورات ليست مجرد وجهة نظر أو إعتراض من التجار بل واقع أقل ما يقال فيه ″معيب بحق من وضع الدراسة ونفذها وأشرف عليها″.

الحديث هنا يدور حول “أن واضعي دراسة المشروع أو منفذيه نسوا ضرورة أن تؤهل مداخل السوق المخصص لتجارة الجملة لدخول الشاحنات والبرادات، كما أن عباقرة الفن الهندسي لم ينتبهوا إما عن حسن نية أو لعدم الخبرة الى ضرورة أن يكون هناك متخت في كل محل لإدارة المؤسسة التجارية، ناهيك عن الحاجة البشرية لوجود مراحيض اللهم إلا اذا كان هناك حل لإيجاد مراحيض عامة أو ″كل مين يدبر رأسه!″.

وكأنه لا يكفي التأخير غير المبرر في تنفيذ مشروع سوق الخضار، الذي تحول الى تراث طرابلسي بسبب السنوات التي مرت عليه من دون أن يبصر النور شأنه في ذلك شأن الكثير من المشاريع، حتى جاءت العيوب في التنفيذ لتمنع إفتتاحه، ما يشير الى حجم الإهمال والحرمان اللاحقين بالمدينة وأهلها، والى التقصير من المسؤولين في المدينة بدون إستثناء والذين كان الأجدى بهم أن يتابعوا مشروعا حيويا بهذا الشكل وأن يضعوه في أولوياتهم.

يقول نائب رئيس نقابة تجار الخضار والفواكه حسين الرفاعي لـ″سفير الشمال″: الكل يعلم أننا كنا وما زلنا نناضل في سبيل هذا السوق والذي تبرعت المملكة العربية السعودية بإنشائه بمساع حثيثة بذلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذا السوق يتضمن 184 مؤسسة تجارية تماماً كما السوق الحالي، وقد إنتهت الأعمال لكن المفاجئ هو وجود أخطاء فادحة لجهة مداخل السوق والتي لا تتسع لمرور الشاحنات، سواء من المدخل الشرقي أو الغربي واللذان لا يطابقان المواصفات المطلوبة، إضافة الى أن الأوتوستراد الممتد من أمام السوق لا يتضمن مسارب للدخول إليه.

ويضيف الرفاعي: ″أعتقد أن الاستغلال سيد الموقف لهذا المشروع الحيوي، ونحن إعتدنا ذلك، فالسوق يتضمن هنغارا شتويا بين المحلات في الدراسة، لكن تم الغاؤه عند التلزيم، اضافة الى إلغاء المتخت والحمامات، أما النقطة الأهم فتتركز بالحائط الغربي في سوق الخضار والذي لم تنته الأعمال به حتى الساعة، كما أن الشركة المتعهدة لا تعرف ماذا ستفعل به، ولا هي تعلمنا بمصيره، ما يعني أن هناك نقاطا كثيرة بحاجة للمعالجة، ومؤخراً عقدنا اجتماعاً في غرفة التجارة مع النائب سمير الجسر ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر تناولنا فيه موضوع سوق الخضار فكان الرد بأنه إذا أردنا إضافة المتخت داخل المحلات فإن الأمر يتطلب تمويلاً جديداً، وأكدا على ان استلام المشروع سيكون في 1/1/2018 بعدما كان الاستلام مقرراً في 1/6/2017 ، إزاء هذا الواقع إنصرفنا الى إعداد جداول الشطب من أجل إجراء الانتخابات التي توقفت لسنوات طويلة بسبب الضغوطات السياسية الحاصلة والتي ما زالت موجودة، إلا اننا سنسعى في النهاية لاجراء إنتخابات نزيهة قادرة على إيصال مجلس جديد من شأنه أن يتسلم السوق من البلدية″.

ويؤكد الرفاعي أننا بحاجة الى نقابة قادرة على إدارة السوق الجديد وتنظيمه، نظراً للمهمات الملقاة على عاتقها، فبالرغم من الأمن المستتب، إلا ان الزبائن لا يدخلون السوق الحالي بسبب الفوضى المستشرية”.

من جهته يقول رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي “طبعاً إعتدنا على الفوضى التي تترافق مع كل الأعمال التي يطلقها مجلس الإنماء والإعمار، ومنها مؤخراً سوق الخضار الجديد، ونحن كأعضاء مجلس بلدي لا يحق لنا التدخل وإبداء الرأي، الا أننا نسعى قدر الإمكان الى إصلاح الفوضى العارمة القائمة، ومؤخراً علمنا بأنه وبعد إنتهاء مشروع السوق الجديد تبين عدم إمكانية دخول الشاحنات من المدخل، الأمر المضحك والمبكي معاً، وهنا فإننا نوجه اللوم للجهاز البلدي المتخصص بمتابعة الأعمال.

المصدر: سفير الشمال - روعة الرفاعي