ميقاتي حيا الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

قال الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر "تويتر": "تحية إلى الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون ظلم الاحتلال بجباه شامخة ووجوه مفعمة بالكرامة والعنفوان، وبأمعاء خاوية. ستبقى فلسطين القضية والرمز".

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