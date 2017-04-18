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ميقاتي حيا الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 91
قيّم هذا المقال/الخبر:
قال الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر "تويتر": "تحية إلى الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون ظلم الاحتلال بجباه شامخة ووجوه مفعمة بالكرامة والعنفوان، وبأمعاء خاوية. ستبقى فلسطين القضية والرمز".
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