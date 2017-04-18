طرابلس: من يحمي شركات بيع الكهرباء؟

لم ينعكس التحسّن الملحوظ في ساعات التغذية الكهربائية في طرابلس وسائر أقضية الشمال، إيجابا على جيوب المواطنين الذين يدفعون لاصحاب شركات بيع الكهرباء “الاشتراكات” التعرفة الكاملة بالرغم من انخفاض ساعات التقنين الى ست ساعات يوميا في بعض المناطق. يطرح ذلك تساؤلات عدة، حول دور اجهزة الرقابة المعنية وتحديدا محافظ الشمال المسؤول المباشر عن وضع التسعيرة نهاية كل شهر وضبط المخالفين؟، وعما إذا كان هناك من يحاول حماية اصحاب المولدات وتغطية مخالفاتهم على حساب البسطاء من المواطنين، الذين يعانون الامرّين في تأمين قوت يومهم؟.

ينتظر أبناء طرابلس والشمال أن تؤدي زيادة ساعات التغذية الكهربائية الى تخفيض تعرفة “الاشتراكات” الى النصف، علما أن زيادة التغذية ستترجم حتما في الفواتير الرسمية التي سترتفع قيمتها، ما يعني أن تخفيض قيمة الاشتراكات بات أمرا ضروريا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يواجهون وضعا معيشيا وإقتصاديا صعبا، الأمر الذي يتطلب من السلطات المعنية ممارسة صلاحياتها ونفوذها على اصحاب المولدات، وعدم التهاون او مراعاة المخالفين منهم بفعل ضغوطات سياسية او امنية، او من اجل تحقيق منافع أو مكاسب شخصية.

تعيش طرابلس منذ فترة في نعمة كهرباء الدولة التي استفاقت فجأة على هذه المدينة وبدأت في تقديم الاقتراحات لتأمين النغذية الكهربائية الرسمية سواء عبر إستقدام باخرة لتوليد الطاقة الكهربائية قبالة شاطىء طرابلس او قبالة معمل دير عمار لتوليد وتحويل الطاقة، أو زيادة التغذية من المصدر، لكن هذه الاقتراحات لن تقدم أو تؤخر إذا لم يصر الى ردع أصحاب المولدات عن مخالفاتهم، وإلزامهم باعتماد تعرفة مخفضة، وذلك على غرار ما يحصل في مناطق لبنانية أخرى حيث يخضع هؤلاء لرقابة دائمة من المحافظين والبلديات والمجتمع المدني، وتوضع لهم جداول بساعات التغذية يحددون التعرفة على أساسها في كل شهر، وهي غالبا ما تكون لمصلحة المواطن.

وبحسب المواطنين في طرابلس فان التسعيرة ما تزال على حالها في اغلب مناطق المدينة، حيث يتقاضى اصحاب المولدات تعرفتهم السابقة أي قبل تحسّن التغذية بالتيار الكهربائي وهي 50 دولاراً لكل 5 امبير ومئة دولار لكل 10 أمبير.

ومما يثير الاستغراب انه حتى الامس القريب، لم تقم اي جهة رسمية بتوجيه انذارات الى اصحاب المولدات او حتى لفت نظرهم ببيان او تحذير، وكأن سلطة هؤلاء اقوى من سلطة الدولة والقانون ومن قرارات الجهات المعنية، من محافظ وبلدية.

المصدر: سفير الشمال - عمر ابراهيم