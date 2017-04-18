198570 مواطناً لبنانياً درجة ثانية.. إنه القانون الهجين!

لا يبدو أن الإتفاق على مشروع القانون التأهيلي سيكون خلاصاً للبنانيين من اجل ممارسة حقهم الديمقراطي بإنتخاب نوابهم وفق قانون عادل فيه شيء من النسبية التي طالبوا فيها طويلاً، فهذا القانون فيه الكثير من الثغرات التي لا يمكن تجاوزها. فبعيداً عن التصويت المذهبي الذي يحكم المرحلة الأولى يبدو أن هناك عدداً كبيراً جداً من اللبنانيين لن يمتلكوا حق التصويت، وهذا ما يظهرهم كأنهم مواطنون من درجة ثانية غير متمتعين بحقوقهم الوطنية.

لا يلحظ القانون التأهيلي، الذي لا يزال مجرد أفكار، كيف يصوت أبناء الطوائف الذين لا نواب لطوائفهم في المرحلة الأولى التي تعتمد القضاء دائرة إنتخابية، إذ إن القانون يقول أن كل طائفة تختار نوابها في هذه المرحلة، فكيف يصوت من ليس لطوائفهم نواب في قضائهم؟ إذاً هناك عدد من المواطنين اللبنانيين الذين لن يصوتوا في هذه المرحلة، وسنحاول في ما يلي الإشارة إلى من يعتبرهم القانون المقترح مواطنين درجة ثانية:

بيروت الأولى: في بيروت الأولى لا نواب مسلمون، لذلك لن يصوت لا الشيعة ولا السنة ولا الدروز ولا غيرهم من أبناء الطوائف المسلمة لنوابهم، أي أن 9973 مواطن في هذا القضاء لن يكون لهم الحق في المشاركة في التصويت(7214 سني، و2401 شيعي، و316 درزي و42 علوي).

بيروت الثانية: لا نواب دروز ولا علويون، لذلك لن يصوت 191 مواطناً في المرحلة الأولى (149 درزي، و42 علوي)، كما سيشارك اكثر من 17 ألف مسيحي من غير الأرمن الأورثوذوكس في إنتخاب النائبين الأرمنيين الأورثوذوكس في هذه الدائرة وهما النائبان المسيحيان الوحيدان، وهذا يؤثر طبعاً على النتيجة خاصة أن عدد الأرمن الأروثوذوكس لا يتجاوز الـ24 ألفاً.

فكيف تكون العدالة (المذهبية التي يفرضها القانون). هنا أيضاً لن يختار الشيعة نوابهم والسنة نوابهم، في حين يتشارك كل المسيحيين في إختيار نواب الأرمن الأورثوذوكس؟

بيروت الثالثة: لا نواب دروز ولا علويون لذلك لن يصوت 4926 مواطناً في المرحلة الأولى (4839 درزي و87 علوي، كذلك سيشارك نحو 18487 مسيحياً من مختلف المذاهب في إنتخاب ثلاثة نواب، أورثوذكسي وإنجيلي وثالث أقليات.

بعبدا: لا نواب سنّة لذلك فإن 10867 مواطناً لبنانياً (من الطائفة السنية) لن يشاركوا في المرحلة الأولى .

المتن: لا نواب شيعة ولا سنة ولا دروز، وتالياً فإن 2303 من المواطنين (557 سنيا، و1717 شيعيا و29 علويا) لن يصوتوا في المرحلة الأولى من الإنتخابات..

كسروان: لا نواب مسلمون، أي أن 19318 مواطناً لن يصوتوا في المرحلة الأولى (16529 شيعياً، و2770 سنياً، 11 درزيا و8 علويين).

زغرتا: لا نواب مسلمون ، أي أن 10214 مواطناً لن يكون من حقهم التصويت في المرحلة الأولى (9976 سنياً، 151 شيعياً، 76 علوياً، و11 درزياً).

الكورة: لا نواب مسلمون، وهذا يعني أن 10317 مواطناً لبنانياً في هذا القضاء لن يكون من حقهم التصويت في المرحلة الأولى (8626 سنياً، 1202 شيعياً، و11 درزياً و478 علويا).

بشري: لا نواب مسلمون، وهذا يعني أن 142 مواطناً لبنانياً في هذا القضاء لن يمتلكوا حق الإنتخاب في المرحلة الأولى (109 سنياً، 27 شيعياً، و6 علويين).

البترون: لا نواب مسلمون، وتالياً هناك 4851 من المواطنين اللبنانيين في هذا القضاء لن يمتلكوا حق الإنتخاب في المرحلة الأولى (3764 سنياً، 1034 شيعياً، 11 درزيا و42 علويا).

جبيل: لا نواب سنة ولا دروز ولا علويون، وهذا يعني أن 2789 مواطناً لبنانياً في هذا القضاء ليس من حقهم الإنتخاب في المرحلة الأولى (2770 سنياً، 11 درزيا و8 علويين).

عاليه: لا نواب شيعة وسنة وعلويون، وهذا يعني أن 6862 مواطناً لبنانياً في هذا القضاء لا يمتلكون حق الإنتخاب في المرحلة الأولى (2602 سنياً، 4254 شيعياً 6 علويين).

الشوف: لا نواب شيعة في الشوف وهذا يعني أن 5994 مواطناً لبنانياً لا يمتلكون حق الإنتخاب في المرحلة الأولى (5984 شيعياً و10 علويين).

بعلبك الهرمل: لا نواب دروز، وهذا يعني أن 112 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى (دروز).

زحلة: لا نواب دروز ولا علويون وهذا يعني أن 931 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى (915 درزياً و16 علوياً).

الزهراني: لا نواب سنة ودروز وهذا يعني أن 4587 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى (4538 سنياً، و49 درزي).

صيدا: لا نواب شيعة ودروز وعلويين ومسيحيون،وهذا يعني أن 10505 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى (6672 شيعياً، و38 درزياً، 4 علويين، 3791 من المسيحيين).

جزين: لا نواب مسلمون، وهذا يعني أن 14440 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى، (1443 سنياً 12413 شيعياً و578 درزياً و6 علوياً).

صور: لا نواب مسيحيون ولا نواب سنة ودروز وعلويون، وهذا يعني أن 28335 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى، (12108 مسيحيا، و16194 سنياً، و19 درزياً و14 علوياً).

النبطية: لا نواب سنة ودروز وعلويون ومسيحيون، وهذا يعني أن 8735 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى (5554 مسيحياً و3142 سنياً، و18 درزياً و21 علوياً).

بنت جبيل: لا نواب سنة ودروز ومسيحيون، وهذا يعني أن 18459 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى، (16409 مسيحياً، 2024 سنياً، و16 درزي و10 علويين).

طرابلس: لا نواب شيعة ودروز، وهذا يعني أن 2751 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى، (2718 شيعياً و33 درزيا).

عكار: لا نواب شيعة ودروز، وهذا يعني أن 3305 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى، (3289 شيعياً و16 درزياً).

المنية - الضنية: لا نواب مسيحيون وشيعة وعلويون ودروز في المنية - الضنية، وهذا يعني أن 16310 مواطناً لبنانياً لن يتمكنوا من الإنتخاب في المرحلة الأولى (15921 مسيحياً، 312 شيعياً، 3 دروز و74 علوياً).

من كل ما تقدم يتبيّن أن 198570 مواطناً لبنانياً لا يحق لهم، كما يحق لغيرهم، التصويت في المرحلة الأولى من الإنتخابات وفق القانون المتداول حالياً، وهذا يعني أن في لبنان أصبح هناك مواطنون درجة أولى ومواطنون درجة ثانية.

المصدر: "لبنان 24" - علي منتش