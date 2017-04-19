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علم وخبر
لقاءان سلبيّان بين كنعان وجعجع
بعد اللقاء الأول من نوعه من حيث السلبية بين النائب إبراهيم كنعان ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية القانون التأهيلي الذي اقترحه الوزير جبران باسيل، عُقد اجتماع تقني كان شديد السوء أيضاً.
مصالحة لا تُرضي جنبلاط
عمل الرئيس سعد الحريري على إجراء مصالحة بين الوزير مروان حمادة والوزير السابق إلياس بو صعب، بعد خلاف بينهما على «القرار» في وزارة التربية التي لا يزال بو صعب يمسك بالعديد من مفاتيحها، وتحديداً حول المساعدات المخصّصة للطلاب من النازحين السوريين. وأتت المصالحة على عكس خيارات جنبلاط ونوّاب آخرين في اللقاء الديموقراطي كانوا يحبّذون استمرار التصعيد مع التيار الوطني الحرّ في هذا الملف.
صحناوي «ناوي» عالترشيح
أعاد الوزير السابق نقولا الصحناوي افتتاح مكتبه الانتخابي في الأشرفية وتزييت ماكينته على نحو يوحي بأن تحالف التيار الوطني الحر مع الوزير ميشال فرعون غير محسوم، وأن جميع الاحتمالات لا تزال مفتوحة.
حواط لا الجميّل
يؤكد مسؤولون كتائبيون أن رئيس اللائحة المناوئة للائحة التيار والقوات في حال اعتماد قانون باسيل الأخير في دائرة بعبدا ــــ جبيل ــــ المتن ــــ كسروان لن يكون النائب سامي الجميّل بل رئيس بلدية جبيل زياد حواط.
تحقيق في الخارجية
يشكو عدد من السفراء من تصرفات موظف أرسلته وزارة الخارجية إلى البعثات اللبنانية حول العالم، بعد شكوى موظفات من تحرّشه بهنّ جنسياً. وتجري الوزارة تحقيقاً في الأمر لاتخاذ القرار المناسب، الذي سيكون الطرد من الوظيفة في حال ثبتت الاتهامات بحق المشكو منه.
الراسي غائب في الأعياد
خلافاً لعادته، لم يستقبل النائب السابق كريم الراسي المهنّئين بعيد الفصح هذا العام، مفضّلاً الاستمتاع مع أسرته بإجازة بعيدة عن عكار، في وقت امتلأت فيه منازل المرشحين الآخرين بالمهنّئين، وفق التقليد العكاري.
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