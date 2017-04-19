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الرئيس ميقاتي ينعى جمالي: مثال للرفعة والأدب والاعتدال
آخر تحديث: منذ 2 ساعةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
نعى الرئيس نجيب ميقاتي رئيس بلدية طرابلس ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء الأسبق رشيد جمالي، بتغريدة له على موقع "تويتر" قال فيها: "فقدت طرابلس اليوم رجلاً اعتلى منابرها السياسية والبلدية والثقافية، وكان مثالاً للرفعة والترفع والأدب والاعتدال. في جنان الخلد رشيد جمالي".
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