الرئيس ميقاتي ينعى جمالي: مثال للرفعة والأدب والاعتدال

نعى الرئيس نجيب ميقاتي رئيس بلدية طرابلس ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء الأسبق رشيد جمالي، بتغريدة له على موقع "تويتر" قال فيها: "فقدت طرابلس اليوم رجلاً اعتلى منابرها السياسية والبلدية والثقافية، وكان مثالاً للرفعة والترفع والأدب والاعتدال. في جنان الخلد رشيد جمالي".

إعلانات Zone 5B [CLOSE]