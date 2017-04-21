عدوى الخليوي تنتقل الى الحلاقين.. المنافسة تذبحنا

قبل أيام، أثار أصحاب محلات بيع الأجهزة الخليوية في منطقة أبي سمراء قضية المنافسة ″غير المشروعة″ التي يتعرضون لها من قبل ″التجار″ السوريين الذين يستوردون أجهزة الهواتف الخليوية واكسسواراتها من مصادر خاصة ويبيعونها بأسعار زهيدة ضاربين بعرض الحائط ما يتعرض له التاجر اللبناني من أضرار فادحة تودي بتجارته ومصلحته الى الهاوية. هذه الأجواء دفعت أصحاب صالونات الحلاقة الذين يعانون من ″المنافسة ذاتها″ الى طرح قضيتهم للعلن، بعدما بات من المستحيل حسب رأيهم السكوت عن الواقع المزري الذي يتخبطون فيه جراء اتخاذ عدد كبير من اللاجئين السوريين هذه المهنة كمصدر رزق لهم من دون التقيد بأية ضوابط سبق ووضعتها النقابة لجهة الالتزام بالوقت المحدد لفتح صالونات الحلاقة فضلاً عن الالتزام بالتسعيرة.

واللافت أن المواطن السوري الذي كان يعيش حياة منتظمة في بلده لجهة (اغلاق المحلات في فترات معينة بعد الظهر فضلاً عن الدوام الرسمي المحدد ليلاً)، لا يكترث اليوم للأمر حينما يبدأ عمله منذ ساعات الصباح الأولى ولا يقفل أبوابه الا في ساعة متأخرة ليلاً، على أن يتناوب في هذا العمل مع شركاء له، وكأنه في سباق مع الزمن أو هو يسعى ليس لتأمين لقمة العيش والتي تضمنها له المنظمات الكافلة، وانما للتعويض عن الخسائر والنقص الذي يعيشه خارج بلده.

إزاء هذا الواقع، يعيش أصحاب صالونات الحلاقة حالة من ″الاستنفار العام″ خوفاً من إمكانية أن يخسروا زبائنهم، وأن يجدوا أنفسهم أمام بطالة مقنعة تجبرهم على إلاق محلاتهم والتفتيش عن بدائل.

″الصمت لم يعد حلاً″ كما يقول أصحاب الصالونات، بيد انهم لا يسعون عبر تحركاتهم الى الوقوف في وجه لقمة عيش المواطن السوري، وانما هم ينشدون تنظيم المهنة.

وفي هذا الاطار يقول الشيخ بسام أيوب: لقد كلفنا من قبل نقابة الحلاقين أن ننطق حكماً شرعياً في اللغط الحاصل في مجتمعاتنا، فنحن أهل حقيقيون للنازحين السوريين وهم أحبابنا، بل أصحح وأقول أن النقابة تقول بالفم الملآن اننا أمة واحدة لا فرق بين عربي أو أعجمي الا بالتقوى، والنقابة ليست ضد المواطن السوري ولا هي تمانع وجوده، انما هي تطلب الانضباط وفق ضوابط النقابة بحيث لا يكون هناك لا ضرر ولا ضرار.

من جهته يقول النقيب فتحي الهندي: ″منذ سنوات ونحن نعاني الفوضى والمشاكل لجهة انتشار محلات الحلاقة بطريقة عشوائية، وقد لجأنا الى الوزير محمد كبارة ابن هذه المدينة وبدا متفهماً لقضيتنا وطالبنا باحصاء لعدد المحلات وأعداد السوريين فيها، ونلفت الى أننا لم نطالبه بتحرير محاضر ضبط بحقهم وانما التنظيم من خلال قوننة أوضاعهم لجهة تأمين اجازة العمل ومن ثم الحصول على اذن من النقابة بافتتاح الصالون ضمن الأنظمة المتبعة بأن يكون العمل لغاية الساعة التاسعة ليلاً ويوم الأحد لغاية الساعة الثانية ظهراً، اضافة الى تحديد التسعيرة″.

ويضيف الهندي: ″النقابة معنية بمتابعة الموضوع مع الوزارات المعنية وعنيت بها وزارتي العمل والاقتصاد، وبالفعل الوزير كبارة وعدنا بتوجيه الانذارات لأصحاب المحلات لا سيما في مناطق عكار والكورة والضنية حيث لا يمكننا كنقابة المتابعة، ونحن طلبنا منه الايعاز للمحافظ بمتابعة القضية مع بلديات الأقضية والقرى″.

ويدعوا الحلاق محمد غية الى ″تنظيم المهنة والتي يغزوها اللاجئ السوري، ما أدى الى تدهور أوضاعنا بنسبة 50%″.

ويرى الحلاق عمر خالد الأسعد أن ″القضية فاقت كل الحدود، ولم يعد بمقدورنا أن نتحمل، فالمواطن السوري يعمل طيلة النهار والليل، ولا يمكننا مقاومته، لافتا الى أن الشعب اللبناني يدفع الأثمان الباهظة جراء الثورة السورية″.

وإذ يطالب الحلاق وسام يونس النقابة بالوقوف ″الى جانب الحلاقين بعدما باتوا عاجزين عن الاستمرار في أعمالهم″، يتمنى الحلاق فادي فياض لو ″كان سوريا كونه لا يدفع رسوم ولا رسوم تسجيل في المدارس، داعيا الوزارات المعنية الى إنصاف الحلاقين في طرابلس″.

ويؤكد الحلاق علي صالح أن الأمم المتحدة تدفع للنازح إيجار بيته الذي يقطنه مع ثلاث عائلات وأحياناً أكثر، في حين ندفع نحن 500 دولارا بدل إيجار المنزل الذي ارتفع ثمنه بسبب وجود السوري

ويشدد الحلاق يحي جباخنجي على ″أننا لسنا ضد السوريين لكن نطالب بالتوقف عن فتح صالونات الحلاقة″، فيما يرى الحلاق معتصم مرعب أن الوضع مأساوي جدا.

المصدر: سفير الشمال - روعة الرفاعي