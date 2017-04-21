طرقات الكورة على طاولة مجلس الوزراء

يعلّق الكورانيون آمالا كبيرة على وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لتأهيل طرق الكورة وصيانتها والحدّ من حوادث السير عليها، لاسيما ان الكورة لم تشهد في عهد الوزارة السابقة اية عملية تعبيد للطرق العامة، ما جعل صرخات الاهالي والسائقين تعلو، جراء الاضرار التي تتعرض لها سياراتهم من الحفر الموزعة عليها، ومن انعدام اعمال الصيانة وارتفاع عدد حوادث السير بسببها.

هذا الواقع دفع باتحاد بلديات الكورة، الى طمر الحفر على الطرق العامة التي تصل البلدات ببعضها البعض، ما شكل علاجا مؤقتا للمشكلة التي تحتاج حلا جذريا لها بفرش الزفت على كامل مساحاتها في فصل الصيف.

في السادس من الشهر الجاري، قدم رئيس الاتحاد المهندس كريم بو كريم في جلسة عقدت في سراي طرابلس لعرض مطالب اتحادات البلديات الشمالية والبلديات، جدولا بالمشاريع الانمائية الملحة التي يحتاجها القضاء، لا سيما تعبيد الطرقات العامة. وهذا الموضوع سيكون على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في 27 الشهر الجاري حيث سيتراس الجلسة نائب الرئيس غسان حاصباني بحضور رؤساء إتحادات ومن بينهم بوكريم.

وما يجعل بوكريم يضع في اولى اهتماماته طرق الكورة كونها على حد تعبيره ″كلها خربانة″. وهذا برأيه ليس من باب الترف او الاحتجاج او النق، بل من باب توصيف الواقع، حيث ان طرق الكورة تكاد تكون الاسوأ في لبنان. ويعود ذلك لسببين: الأول ان طرق الكورة “شهدت عمليات حفر، لمد شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي تجاوز عددها الـ 35، من قبل وزارة الطاقة والمياه، والثاني غياب وزارة الاشغال السابقة كليا عن اي عمل تأهيلي لطرق الكورة، طيلة ثلاث سنوات، وذلك رغم مطالبة ابناء الكورة والبلديات والمرجعيات السياسية والنواب والوزراء، مرات عدة، بصيانة الطرق، وقد نظمت جداول لهذا الغرض، لكن لم ينفذ منها شيئا.

ويشدد بوكريم على ان ″طرق الكورة تحتاج للكثير من العمل، الذي يتعدى عمل البلديات والاتحاد، لانها طرقات عامة ومن اختصاص الوزارة ولا امكانيات مادية للبلديات والاتحاد على تأهيلها بالكامل، بعد ان باتت عمليات طمر الحفر غير مجدية″.

واهم الطرق العامة الحيوية التي تحتاج الى صيانة بشكل كامل هي عند مدخل الكورة من كفرحزير حتى عابا، وطريق بشمزين الذي يصل عفصديق بفيع وقلحات والبلمند وصولا الى الاوتوستراد الساحلي.

والطريق الذي يربط القويطع بالاوتوستراد الساحلي من كفريا مرورا بكفرحاتا وبتعبورة وكفتون والمجدل وبزيزا وصولا لاميون. وطريق كفرعقا بصرما، وطريق كوسبا – خان بزيزا، والطريق الذي يربط اميون بخان بزيزا وبحبوش وصولا الى داربعشتار.

المصدر: سفير الشمال