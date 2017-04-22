قانون الستّين: قلوبهم معه وسيوفهم عليه

قبل نحو شهرين من الآن، كشف مرجع مسيحي شمالي أمام بعض المقربين منه، أن ″الأفرقاء السياسيين يدورون حول قوانين إنتخابية كثيرة، لكنهم لن يعتمدوا واحداً منها، لأنهم في نهاية الأمر سيعودون إلى قانون الستين الذي هو مطلبهم″.

كان المرجع المسيحي الشمالي صادقاً في حدسه وهواجسه معاً، إذ تبين لاحقاً أن كل إقتراحات القوانين الإنتخابية التي طرحت، بالجملة والمفرق، رُفضت كلها من قبل هذا الطرف أو ذاك، إما لأنها لا تناسب تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي من جهة، أو لأنها ليست على قياس التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من جهة ثانية، أو لأنها لم تقنع حركة أمل وحزب الله من جهة ثالثة، فطويت بعض هذه الإقتراحات حتى قبل أن تجري مناقشتها أو التمحّص في سلبياتها وإيجابياتها.

عشية عيد الفصح، وتحديداً قبل يوم واحد منه، أطلّ البطريرك الماروني بشارة الراعي من على شاشة ″المؤسسة اللبنانية للإرسال″، بموقف أعاد به الأمور إلى نقطة الصفر، لما دعا ـ ولو مواربة ـ النواب لـ″العودة إلى قانون الستين″، بالرغم من أنه أرفق دعوته هذه بتعبير عن ″مرارة″ من السياسيين، الذين ″من البداية قالوا من فوق الطاولة قانون جديد، ومن تحت الطاولة قانون الستين″، وذلك في موقف يتقاطع به مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يردّد دائماً أن السّياسيين ″قلوبهم مع قانون الستين وسيوفهم عليه″.

العودة إلى طرح قانون الستين ليست عبثية، بل هي عودة ممنهجة ومدروسة بعناية فائقة، ذلك أن رفض كل إقتراحات القوانين الإنتخابية السابقة، ونفاذ المهل القانونية أو الدستورية لإقرار قانون إنتخابي جديد، والتذرّع بأن الوقت يضيق، ولتلافي تجرّع كأس التمديد الذي يعلن الجميع عن رفضهم له، لا يبقى إلا إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون الستين النافذ كأمر واقع.

وليس خافياً أن أغلب الطبقة السياسية متمسكة بقوة بقانون الستين لأنه الوحيد الذي يناسب مصالحها، وإن كانت تعلن عكس ما تضمر، وغير الذي تتفق عليه من وراء الستارة مع قوى سياسية أخرى، باستثناء قلة من هذه الطبقة مؤمنة باعتماد النسبية الكاملة في أي إنتخابات، وبأي شكل من أشكال الدوائر، علما أن تفويت فرصة إعتماد النسبية اليوم سيجعل إحتمال إعتمادها مستقبلاً من رابع المستحيلات.

لكن هذ الطبقة السياسية التي ترى في قانون الستين منقذاً لها من التراجع والإنهيار التدريجي أو الكلي، وفرصة لديمومة بقائها، تبدو محرجة في إجراء الإنتخابات المقبلة على أساسه، بعدما أعلنت رفضها له، لأنه سيجعلها تفقد ما تبقى لها من مصداقية أمام الرأي العام اللبناني، ما يجعلها لا تمانع طرح تمديد ولاية المجلس النيابي مرة جديدة، عسى أن تطرأ تحوّلات ما مستقبلاً تأتي لصالحها، بعدما بات هذا الطرح متقدماً على غيره خوفاً من الوصول إلى الفراغ، الذي يدرك الجميع محاذيره ومخاطره.

المصدر: سفير الشمال - عبد الكافي الصمد