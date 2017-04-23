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ميقاتي بحث وكبارة الشؤون السياسية الراهنة
آخر تحديث: منذ 38 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 40
قيّم هذا المقال/الخبر:
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي وزير العمل محمد عبد اللطيف كبارة في دارته في طرابلس، وبحث معه الشؤون السياسية الراهنة وملفات طرابلسية.
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