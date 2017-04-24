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لقاء رباعي في الساعات المقبلة؟
آخر تحديث: منذ 16 دقيقة
المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانيةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
في ظل عدم الإعلان عن ايّ لقاء علني للجنة الرباعية التي تبحث في قانون الإنتخاب قالت مصادر عليمة لـ«الجمهورية» انّ الحركة طوال عطلة نهاية الأسبوع بقيت رهناً بالإتصالات التي جرت للتشاور في الإقتراح الجنبلاطي الذي أُعلِن السبت الماضي.
ورصدت اتصالات بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري وتم التفاهم على إحياء الإتصالات بدءاً من اليوم وقد ينعقد لقاء في الساعات المقبلة.
المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانية
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