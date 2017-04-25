- الموساد يبحث عن فلاسفة ومؤرخين
- بالفيديو.. إذا رأيت هذا يحدث على الشاطئ ،أهرب وأنج بحياتك!
- توطين الشيعة وتفتيت السنة
- نحن ضد لعبة المحاور
- توقعات الأبراج ليوم April 25, 2017
- اكتشاف طبي يفتح الطريق للقضاء على مرض غامض
- ممثل مصري يطلب الزواج من هيفاء وهبي على الهواء
- عون يخشى أن تطال تياره العقوبات الأميركية على حزب الله
- لإعلان حال طوارئ سياسية وإنتخابية... وفشل في بلوغ نقاط التفاهم
- برّي لـ«الأخبار»: لن أسير بـ«التأهيلي»
- قدرة حاكم مصرف لبنان كبيرة في اقناع الخزانة الاميركية بتعديل قانون الكونغرس.. الرئيس عون : العقوبات الاميركية لا تأتلف مع العلاقات وتسبب ضرراً للشعب اللبناني
- عون: مشروع الكونغرس للعقوبات مضر ولبنان يجري اتصالات لوقف صدوره
- الأزمة السورية
- مستقبل فرنسا وأوروبا في سباق الأليزيه
- إنها مشكلة العونيين... لا مشكلة مَن انتخبهم
- سامي الجميّل و«الكتائب»: لم نعد حزب السلطة
- المادة 59: مفاعيل دستورية بلا ثمار سياسية
- عون يحذّر من العقوبات الأميركية
- إن لم تستحِ، فانقل قبور أجدادِك...
- علم وخبر
- تركيا: بيان ترامب حول "أحداث 1915" احتوى توصيفات خاطئة
- قانون الإنتخابات وحروب الإلهاء
- ترامب يصف أحداث 1915 بـ"الكارثة الكبرى"
- لا مجلس شيوخ ولا مجلس وطنياً... بل تمديدٌ و»ستين»؟
- مجلس الشيوخ... وشروط باسيل الثلاثة
عون يخشى أن تطال تياره العقوبات الأميركية على حزب الله
الرئيس اللبناني ميشال عون: مشروع العقوبات المالية سيلحق ضررا كبيرا بلبنان.
عبرت تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون حول مسألة العقوبات المالية الأميركية المتوقعة ضد حزب الله، عن قلق رسمي لبناني يعبر عنه رأس الدولة، وعن قلق شخصيات مسيحية مقربة من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون ويرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، من مغبة أن تطالهم العقوبات الجديدة، والتي لن تكتفي بمعاقبة مقربين من حزب الله، بل قد تطال شخصيات ومؤسسات داخل البيئة الشيعية بما في ذلك المقربة من حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وخلال استقباله الاثنين وفدا من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان “تاسك فورس فور ليبانون”، نُقل عن الرئيس اللبناني تأكيده أن مشروع العقوبات المالية الأميركية سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه.
وكان الكونغرس الأميركي أقر في 16 ديسمبر 2015 قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ العام 1995 منظمة إرهابية، فيما يستعد الكونغرس لإدخال تعديلات ترفع وتوسع من نطاق هذه العقوبات.
ويدرس الكونغرس تعديلات على مرسوم عام 2015 لفرض عقوبات مالية على حزب الله تروم تجفيف منابع التمويل، من خلال مراقبة حركة الحزب المالية داخل المصارف الدولية، لا سيما اللبنانية منها.
ويهدف التعديل الجديد إلى توسيع نطاق تلك العقوبات لتشمل جهات غير مرتبطة بالحزب، قد تمس شخصيات مسيحية قريبة من محيط الرئيسين عون وبري، لا سيما أن العقوبات الجديدة تطالب وزير الخزانة الأميركي برصد المبالغ المالية التي يمتلكها قادة حزب الله ونوابه ووزراؤه، إضافة إلى أعضاء بارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى.
ويبدو أن الإشارة إلى الجهات الأخرى هي التي أقلقت الرئيس عون والحكومة اللبنانية حول الطبيعة الشمولية للعقوبات الأميركية الجديدة.
وقال الرئيس اللبناني إن “مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية-الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات”.
وأضاف أن “لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان في هذا المجال”.
وكان السيناتور ماركو روبيو الذي قام بدور رئيسي في نص قانون عقوبات عام 2015، قد زار لبنان في مارس الماضي والتقى بمسؤولين لبنانيين، وأعلن أنه بحث سبل مواجهة حزب الله والخطر الذي يشكله على استقرار المنطقة.
وأثارت المعلومات التي تحدثت عن خطط واشنطن لتوسيع العقوبات المفروضة على حزب الله في لبنان لتطال شرائح لبنانية جديدة، توترا بين حركة أمل وحزب الله، فسجل حصول احتكاكات بين مناصري الطرفين في عدد من القرى في جنوب البلاد.
وبقي هذا التوتر مضبوطا لكنه عكس توسع الهوة داخل الثنائي الشيعي الذي يهيمن على الطائفة الشيعية في لبنان.
وفي هذا الصدد أعرب رجال أعمال شيعة قريبون من حركة أمل عن قلقهم حيال هذه العقوبات التي تمس مصالحهم، لا سيما في دول الاغتراب التي ينشطون داخلها.
وكانت مصادر مقربة من حزب الله قد أشاعت أن الحكومة اللبنانية تتعذر بهذه العقوبات للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وترفض استبداله على رأس المصرف المركزي اللبناني.
واتهم الحزب سلامة كما النظام المصرفي اللبناني بالتواطؤ مع الإدارة الأميركية لتضييق الخناق على حزب الله.
واستهدفت عبوة ناسفة صوتية مصرف “بلوم بنك” في شارع فردان في قلب بيروت في يونيو من العام الماضي، ما اعتبره المراقبون تهديدا يطال كل المصارف اللبنانية وليس فقط مصالح حزب الله.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- عون يخشى أن تطال تياره العقوبات الأميركية على حزب الله
- لإعلان حال طوارئ سياسية وإنتخابية... وفشل في بلوغ نقاط التفاهم
- برّي لـ«الأخبار»: لن أسير بـ«التأهيلي»
- قدرة حاكم مصرف لبنان كبيرة في اقناع الخزانة الاميركية بتعديل قانون الكونغرس.. الرئيس عون : العقوبات الاميركية لا تأتلف مع العلاقات وتسبب ضرراً للشعب اللبناني
- عون: مشروع الكونغرس للعقوبات مضر ولبنان يجري اتصالات لوقف صدوره
- سامي الجميّل و«الكتائب»: لم نعد حزب السلطة
- عون يحذّر من العقوبات الأميركية
- إن لم تستحِ، فانقل قبور أجدادِك...
- علم وخبر
- مجلس الشيوخ... وشروط باسيل الثلاثة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)