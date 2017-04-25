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مقتل ضناوي في أميون.. جريمة مدبّرة؟
التحقيق في مقتل محمد سعيد ضناوي (40 عاماً) من بلدة مشمش في عكار، الخميس في 20 نيسان، يكشف خيوطاً جديدة، بعدما عقدت عائلته مؤتمراً صحافياً، الإثنين في 24 نيسان، بحضور حشدٍ من الفعاليات السياسية والأهلية.
وفيما يؤكد رئيس اتحاد بلديات القطيع عبدالإله زكريا، الذي تكفّل متابعة مجريات التحقيق، أنّ ثمّة تجاوباً كبيراً من القضاء للقبض على المشاركين في الجريمة، "الذين تعدوا على ضناوي من دون أيّ ذنبٍ" في بلدة أميون، تشير معلومات "المدن" إلى أن المدعي العام في الشمال نبيل وهبي، طلب من مسؤول الاستقصاء في الشرطة القضائية البحث عن 4 سيارات جيب ظهرت في الفيديو في مكان الجريمة، وترجل منها الشباب قبل اعتدائهم على ضناوي. وقد تمّ توقيف 3 أشخاص من بينهم بعدما توصل التحقيق إلى أسمائهم جميعاً، على أن يستمر البحث والتحري عن الآخرين.
وبينما كانت التساؤلات تدور بشأن إذا ما كانت الجريمة مدبرة مسبقاً من شباب الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذين صوبت عائلة ضناوي الاتهامات نحوهم، وطلبت عدم تمييع القضية لمصلحة أيّ جهةٍ سياسية أو بلديّة، تبيّن وفق المعلومات القضائية أنّ من بين الشباب المتهمين، ابن رئيس بلدية أميون م. ف.، الذي شارك في الاعتداء على ضناوي مع شرطي من البلدية.
ويسأل زكريا: "كيف شارك ابن رئيس البلدية مع الشرطي في هذه الجريمة، ومن المفترض أن يكونا ضابطة عدلية في البلدة ويحرصان على السلم وضبط القوانين؟".
من جهته، ينفي رئيس بلدية أميون غسان فارس أن يكون ابنه متورطاً في الجريمة، مشيراً إلى أن الشرطي المتهم كان يحاول منع الشباب من الهجوم على ضناوي فحسب. ويقول لـ"المدن": "ابني عمره 14 عاماً، هو قاصر. وأثناء وقوع الجريمة كان نائماً في البيت. أما محاولة اتهامه ونشر الشائعات المسيئة بحقنا، فهي لتشويه سمعتنا كي ينتقموا من فوزنا في الانتخابات البلدية. لكننا سنترك القضاء يأخد مجراه لإظهار الحقيقة".
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