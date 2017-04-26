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عون: لن نقبل بأن يمدد مجلس النواب لنفسه
نذر أزمة سياسية في لبنان أولى مؤشراتها تعطيل عمل الحكومة
وسط شلل تام على صعيد عمل مجلس الوزراء الذي لم يجتمع منذ نحو أسبوعين، بحجة استمرار الخلاف بشأن قانون الانتخاب، بدا أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التأزيم على مختلف المستويات، وتحديداً على الصعيد الحكومي، بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التجاوب مع رغبة رئيس الحكومة سعد الحريري إعادة انعقاد مجلس الوزراء بصرف النظر عن نتائج الاتصالات المتصلة بالقانون العتيد، باعتبار أن تسيير أمور الناس الحياتية لا تحتمل التأخير والتعطيل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وفي ظل هذه الأجواء السياسية الغائمة، حذرت مصادر وزارية من خطورة تعطيل عمل الحكومة وربط اجتماعاتها بتطورات الملف الانتخابي، مؤكدة لـ”السياسة”، أن أكبر ضربة قد توجه للعهد، ستكون بالتأكيد من خلال السعي إلى وضع مجلس الوزراء رهينة المفاوضات الجارية بشأن القانون الانتخابي، وهذا أمر بالغ الخطورة لا يمكن التكهن بالنتائج التي ستترتب عنه، في حال لم يبادر عون والحريري بتنشيط عمل مجلس الوزراء واستئناف جلساته.
من جانبه، أوضح عون أمام وفد من نقابة المحامين، أمس، أنه “إذا تخلى اللبنانيون عن حقهم في انتخاب ممثليهم في مجلس النواب نصبح في نظام ديكتاتوري”، مؤكداً أنه “لن يقبل بأن يمدد هذا المجلس لنفسه ولن يحصل فراغ”.
ولفت إلى أنه على “واجب تجاه شباب لبنان لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه الآن، ولا يمكن لأي فريق أن يتحجج بخصوصية طائفته لأن كل الطوائف في لبنان لها خصوصيتها”.
وبعد رفض “حزب الله” لمشروع “الحزب التقدمي الاشتراكي” الانتخابي، واعتباره كما قال النائب محمد رعد مضيعة للوقت، غرّد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط قائلاً “إذا كان مشروع الاشتراكي مضيعة وقت، فإن التأهيل الطائفي ضرب للوحدة الوطنية لتيار يُسمى مستقبل لكن قد يصبح ماضياً”، في انتقاد لموقف تيار المستقبل المؤيد للمشروع التأهيلي.
وتزامن انعقاد اجتماع لجنة المال والموازنة التي باشرت في البرلمان درس مشروع الموازنة، مع اعتصام لموظفي الضمان الاجتماعي المطالبين بإلغاء المادتين المتعلقتين بالضمان في مشروع الموازنة، حيث انفضّ الاعتصام بعد وعد من رئيس مجلس النواب نبيه بري بإلغاء المادتين المذكورتين وعدم إدراجهما في بنود الموازنة وهو ما أكد عليه وزير المال علي حسن خليل.
وكان وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر توجه إلى المجلس النيابي ناقلاً إلى لجنة المال والموازنة مطالب المعتصمين.
وعُلم أن اجتماع وفد الاتحاد العمالي مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كان عاصفاً وكاد أن يصل إلى حد التضارب، لكن وفد الاتحاد عاد ونقل المطالب إلى الرئيس بري من خلال الأمين العام للمجلس النيابي.
إلى ذلك، هدد مياومو شركة كهرباء لبنان بالتصعيد بعد رفض وزير الطاقة سيزار أبي خليل الاجتماع معهم، مطالبين بالحصول على حقوقهم بالتثبيت.
وفي ما شدد النائب كنعان على أنه لن تكون هناك تسوية على حساب المال العام، لفت النائب سامي الجميل إلى أنه لا يمكن إقرار الموازنة دون دراسة مسألة قطع الحساب ووضع خطة اقتصادية من قبل الحكومة.
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