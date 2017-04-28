إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | "كلاب قوى الامن على شفير الموت"
المصنفة ايضاً في: لبنان

"كلاب قوى الامن على شفير الموت"

آخر تحديث: منذ 32 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 61
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
&quot;كلاب قوى الامن على شفير الموت&quot;

علم "ليبانون ديبايت" ان الكلاب البوليسية التي استقدمتها قوى الامن الداخلي والتي تعنى بالكشف عن المخدرات والمتفجرات واقتفاء اثر المجرمين وغير ذلك، والتي تبلغ قيمتها ما يقارب الـ7 مليون دولار، هي على شفير الموت جوعاً.

 

والجدير بالانتباه، ان هناك 5 ضباط وعنصراً من قوى الامن الداخلي يخضعون لدورة تدريبية في الدنمارك مع 20 كلباً إضافيا وهذه الكلاب مقدمة كهبة من الدنمارك، هؤلاء ستشملهم العقوبة ايضاً فور عودتهم الى لبنان، والسؤال هنا، لماذا استقدام كلاب اضافية والخلافات السياسية تحرمهم من الطعام؟

المصدر: ليبانون ديبايت

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)