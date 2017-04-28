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"كلاب قوى الامن على شفير الموت"
آخر تحديث: منذ 32 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
علم "ليبانون ديبايت" ان الكلاب البوليسية التي استقدمتها قوى الامن الداخلي والتي تعنى بالكشف عن المخدرات والمتفجرات واقتفاء اثر المجرمين وغير ذلك، والتي تبلغ قيمتها ما يقارب الـ7 مليون دولار، هي على شفير الموت جوعاً.
والجدير بالانتباه، ان هناك 5 ضباط وعنصراً من قوى الامن الداخلي يخضعون لدورة تدريبية في الدنمارك مع 20 كلباً إضافيا وهذه الكلاب مقدمة كهبة من الدنمارك، هؤلاء ستشملهم العقوبة ايضاً فور عودتهم الى لبنان، والسؤال هنا، لماذا استقدام كلاب اضافية والخلافات السياسية تحرمهم من الطعام؟
المصدر: ليبانون ديبايت
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أحدث الأخبار - لبنان
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