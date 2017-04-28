- بدون تعليق
- حضرموت تستعد لمرحلة اليمن الجديد
- فنيانوس ينجز تلزيم السوق الحرة: 400 مليون دولار للخزينة
- مرحلة حسَّاسة لـ«حزب الله» في سوريا ولبنان
- لجنة سيدة النجاة: التيار يُقاطع!
- عين التينة: الحريري خضع لتهديد العونيين!
- استطلاع: 90% من أبناء زحلة يؤيدون تغيير نوابهم
- هل سقطت خطة الكهرباء الطارئة؟ ملاحظات «قوَّاتية».. وتوقيت ضاغط
- الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا
- رواية الاتفاق على التأهيلي... و«الانقلاب» عليه | التيار: مجلس الشيوخ «نقلة» كبيرة نحو النسبية
- خلافات بلدية طرابلس إلى العلن: عضوان يعلّقان مشاركتهما
- عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
- حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017
- مصادر: مواقف الحريري جزء من تفاهمه مع عون
- ميقاتي: التمديد أبغض الحلال والفراغ الحرام بذاته
- "كلاب قوى الامن على شفير الموت"
- بارجة روسية تصطدم بسفينة شحن قبالة إسطنبول.. وفقدان 15 جنديا
- أستراليا الغربية تنهار
- بالأرقام.. أسعار الإيجارات في أستراليا الغربية
- لبنان بعد 12 عاماً على جلاء آخر جندي سوري: الصراع هو هو... قانون الانتخاب والاستقواء على الدولة
- بيروت تجاهلت تحذيرًا إسرائيليًا وهجوم لـ"حزب الله" فجرًا.. الردّ من المطار!
- روسيا تتحدث عن تحضير أمريكا لحرب نووية عالمية
- نعتها زملاؤها بالبدينة القبيحة وتمنوا لها الموت فأصبحت ملكة جمال!
- غارات إسرائيلية استهدفت دمشق
- فيديو صادم.. لحظة وفاة أشهر قارئ للقرآن في إندونيسيا أثناء قراءة سورة الملك
خلافات بلدية طرابلس إلى العلن: عضوان يعلّقان مشاركتهما
خرجت الخلافات والانقسامات داخل بلدية طرابلس إلى العلن، بتعليق عضوين مشاركتهما في أعمال المجلس. واللافت أن العضوين محسوبان على كتلة الوزير السابق أشرف ريفي، التي فازت بثلثي أعضاء البلدية في انتخابات 2016، من بينها رئيس البلدية الحالي أحمد قمر الدين.
العضو الأول رئيس لجنة الإعلام والعلاقات الدولية سميح حلواني، الذي أعلن على صفحته على فايسبوك "تعليق حضور جلسات المجلس البلدي والعمل البلدي ككل، والاستقالة من رئاسة اللجنة البلدية، ولا عودة عن القرار قبل عودة هيبة البلدية وبسط السلطة والقانون من قبل الرئيس، والبدء بتنفيذ المشاريع واحترام قرارات مجلس بلدية طرابلس».
أما العضو الثاني، رئيس لجنة الحدائق والبيئة نور الأيوبي، فأعلن على صفحته الفايسبوكية تضامنه مع حلواني «بتعليق حضور جلسات البلدية والعمل البلدي ككل، والاستقالة من رئاسة اللجنة البلدية، ولن أعود عن قراري قبل عودة الهيبة والسلطة، وتنفيذ قرارات البلدية والمشاريع الإنمائية، ووضع خطة العمل والبرنامج الذي تقدمت به موضع التنفيذ». وأوضح الأيوبي أنه «مضى ما يقرب من عام ولا نزال ضمن المربع الأول، بل إن الفساد والفوضى زادا للأسف، ولم نستطع تقديم أي عمل إيجابي لأهلنا، وإنني أعترف بأسف، لقد تبدّلت الأسماء لكن لم يتبدل التعاطي».
وإذ تعذر الاتصال بحلواني لغيابه عن السمع، أوضح الأيوبي لـ«الأخبار» أنه "استقلت بسبب فشل البلدية، ونظراً إلى عدم وجود رؤية واضحة فيها، وانتشار الفوضى، ولوجود كمّ هائل من التعدّيات، ولعدم اتخاذ البلدية أيّ قرار، سواء لمعالجة التعدّيات أو حل مشاكل أخرى تعاني منها المدينة، مثل أزمة السير والبسطات وغيرهما».
ورأى الأيوبي أن البلدية "لا تنفذ أي شيء من الخطط والبرامج التي جرى التوافق عليها منذ انتخابنا، ولا يوجد خارطة طريق لوضع هذه الخطط والبرامج موضع التنفيذ والمباشرة، ويبدو أنه يوجد غلط في مكان ما، فوجدت أن الأمر يحتاج إلى هزة إيجابية لتصحيح الخلل».
الأيوبي الذي رأى أن "ما نريد تنفيذه من مشاريع وخطط ومهمات من واجب البلدية القيام بها، لكن للأسف لا تنفذ»، وجّه انتقاداً لاذعاً لرئيس البلدية من دون أن يسميه عندما قال إنه "يوجد شخص واحد يتحكم في كل القرارات في البلدية، ومع أن أحداً لا يريده عبداً، فإن السؤال لمَ يحاول أن يكون عبداً لهذا أو ذاك؟»، متهماً إياه بأنه "لا يعمل كما يجب، بل يبحث عن إقامة توازانات داخل البلدية».
ونفى الأيوبي أن يكون ريفي "يتدخل في عمل البلدية»، لكنه رأى أنه "لا يوجد تفسير واضح لمَ لا تقوم البلدية بواجبها كما يجب»، محذراً من أن "كرة الاعتراض ستكبر مثل كرة الثلج، وأن التململ أصبح كبيراً وهو موجود عند جميع الأعضاء تقريباً، لأنه مرت سنة على انتخابنا، ووضع أهالي المدينة آمالاً كبيرة علينا، لكننا لم نضع الخطة ومشاريع الأفكار التي طرحناها موضع التنفيذ، وبقيت المخالفات واستمرت الفوضى، لا بل تضاعفت، فلمَ نستمر في البلدية ونكون شهود زور فيها؟».
لكن رئيس البلدية أحمد قمر الدين أوضح لـ«الأخبار» أنه لم يتبلغ أي قرار «باستقالة الأيوبي أو حلواني، مع أنه عقدنا قبل يومين جلسة للمجلس البلدي لم يتحدث فيها أحد عن استقالة أو عن تعليق عضوية وكانت جلسة طبيعية».
ورأى قمر الدين أن "من الطبيعي أن يكون هناك تباين وتعدّد آراء داخل المجلس، فنحن 24 عضواً، وكل واحد عنده خلفية وآراء وأفكار مختلفة عن غيره، غير أن هذا التباين صحّي وليس العكس». لكن رئيس بلدية طرابلس أقرّ بأن "هناك مشاريع عدّة تأخرنا في تنفيذها»، مبرّراً ذلك "بإنجاز دفاتر الشروط الخاصة بها، والتي نريدها دفاتر شروط بمواصفات ممتازة، لما فيه خير المدينة ومصلحتها».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- فنيانوس ينجز تلزيم السوق الحرة: 400 مليون دولار للخزينة
- لجنة سيدة النجاة: التيار يُقاطع!
- عين التينة: الحريري خضع لتهديد العونيين!
- استطلاع: 90% من أبناء زحلة يؤيدون تغيير نوابهم
- هل سقطت خطة الكهرباء الطارئة؟ ملاحظات «قوَّاتية».. وتوقيت ضاغط
- رواية الاتفاق على التأهيلي... و«الانقلاب» عليه | التيار: مجلس الشيوخ «نقلة» كبيرة نحو النسبية
- خلافات بلدية طرابلس إلى العلن: عضوان يعلّقان مشاركتهما
- مصادر: مواقف الحريري جزء من تفاهمه مع عون
- "كلاب قوى الامن على شفير الموت"
- ميقاتي: التمديد أبغض الحلال والفراغ الحرام بذاته
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)