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وزير الدفاع اللبناني: ملتزم خطّ «حزب الله»
أعلن وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف «لستُ وديعة أحد، وأنا ملتزم خطّ حزب الله»، لافتاً الى انه «لن يأتي أي خلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والجميل ان الثقة بين السيد والرئيس تتخطى كل الصعاب ولن يختلفا ابداً».
وقال الصراف في مقابلة عبر شاشة تلفزيون «أم تي في»: «شرّفني الرئيس ميشال عون في هذا المقعد (وزير الدفاع) كي أفي ديناً الى المواطن والعسكر وكل من يضحي من أجلنا ومن اجل الارض»، كاشفاً «استلمتُ بطاقة الانتماء الى التيار الوطني الحرّ (حزب الرئيس عون) في شهر مارس الماضي. لكن قلبي كان منتسبا إلى هذا الحزب منذ زمن»، موضحاً «انني قريب من المقاومة وأفتخر ولدينا صداقة قديمة مع رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية وصداقة جديدة مع رئيس الحكومة سعد الحريري وفي رأي ان الحكم تحت مظلة الرئيس ميشال عون ومع الحريري غير تماماً عن الحكم ايام 2006».
واذ جزم «أفتخر بأنني كنت مع خطّ الرئيس السابق إميل لحود»، لفت في ما خص قانون الانتخاب الى أنّ «قانون الستين والتمديد يُعتبران فشلاً ولذلك يجب طرح قوانين جديدة»، معتبراً أنّ «الستين هو تمديد مقنّع، والتمديد ليس صحّياً للنظام أو للديموقراطية».
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