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دبوسي يولم على شرف الرئيس ميقاتي
آخر تحديث: منذ 11 ساعة 20 دقيقةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
أقام رجل الأعمال خالد دبوسي في دارته في الكورة حفل غداء على شرف الرئيس نجيب ميقاتي .
و حضر حفل الغداء مفتي الشمال الدكتور مالك الشعار،رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين ، رئيس بلدية القلمون طلال دنكر ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة توفيق دبوسي.
اضافة الى شخصيات سياسية،إجتماعية،إقتصادية وأمنية.
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