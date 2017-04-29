دبوسي يولم على شرف الرئيس ميقاتي

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أقام رجل الأعمال خالد دبوسي في دارته في الكورة حفل غداء على شرف الرئيس نجيب ميقاتي .

و حضر حفل الغداء مفتي الشمال الدكتور مالك الشعار،رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين ، رئيس بلدية القلمون طلال دنكر ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة توفيق دبوسي.

اضافة الى شخصيات سياسية،إجتماعية،إقتصادية وأمنية.