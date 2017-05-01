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ميقاتي: يا عمال لبنان احيي جهودكم ومثابرتكم وكفاحكم
آخر تحديث: منذ 8 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 94
قيّم هذا المقال/الخبر:
غرّد الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر" بمناسبة عيد العمال قائلا: "يا عمال لبنان احيي جهودكم ومثابرتكم وكفاحكم آملا أن تحمل الايام المقبلة الصحة والخير والبحبوحة وراحة البال لكم ولعيالكم. كل عيد وانتم بخير".
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أحدث الأخبار - لبنان
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