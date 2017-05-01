ميقاتي: يا عمال لبنان احيي جهودكم ومثابرتكم وكفاحكم

غرّد الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر" بمناسبة عيد العمال قائلا: "يا عمال لبنان احيي جهودكم ومثابرتكم وكفاحكم آملا أن تحمل الايام المقبلة الصحة والخير والبحبوحة وراحة البال لكم ولعيالكم. كل عيد وانتم بخير".

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