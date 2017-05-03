- قاضية أسترالية تحذر من كارثة في محكمة الأسرة
- نصرالله يستبعد «فرض» قانون الانتخاب
- بري: لا جلسة في 15 ايار دون توافق... التصويت غداً موضع خلاف.. مصدر قواتي: التمديد سقط بمعارضتنا مع الكتائب والمستقبل والوطني الحر
- نصرالله يُعيد «الفيتو» إلى جنبلاط: لبنان على حافة الهاوية
- ماذا يريد الحريري؟
- يدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017
- «حزب الله» ومهمته الإستراتيجية الأهمّ في سوريا
- كلمتان مهمتان لعون.. فهل تُلغى الثانية؟
- كرنفال الأقنعة في استانا
- إقامة النازحين ستطول وقانون الإنتخابات في مهبِّ الغموض
- حماس تهزم العقل العربي مجددا
- روسيا تعلن مقتل مستشارها العسكري في سوريا
- أياكس لاستعادة أمجاده.. وليون لحلم النهائي
- تغريدات «مكهربة» بين وزيري الصحة والطاقة
- مجدل عنجر لريفي: أنتَ والبعث وسرايا المقاومة...
- علم وخبر
- التيار يقطع الطريق على القوات في المتن: «إدي» مرشّحنا!
- بري: لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار بلا توافق
- سليم الحص، ضميرنا الذي يصرخ بنا... أفيقوا!
- في ما خصّ الانتخابات الفرنسيّة
- صندوق العجائب: سقوط أحزاب السلطة
- الوعود حيلة حلفاء الأسد
نصرالله يستبعد «فرض» قانون الانتخاب
انضم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس إلى رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في ترجيح الدعوة إلى إنجاز قانون الانتخاب بالتوافق، عشية جلسة مجلس الوزراء التي تعقد غداً الخميس وعلى جدول أعمالها بحث القانون، ما يعني استبعاد التصويت في مجلس الوزراء عليه.
وجاء كلام نصرالله بعد أن شاعت أجواء بإمكان طرح مشروع القانون على التصويت من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تردد أنه يحتفظ بمشروع لطرحه على الحكومة وسط الخلافات بين «التيار الوطني الحر» ورئيسه الوزير جبران باسيل من جهة وبري وجنبلاط من جهة ثانية، على الأفكار التي طرحت في هذا الشأن، فيما كانت مصادر «تيار المستقبل» قالت إن زعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري لا مانع لديه من التصويت على أحد المشاريع، لإحالته إلى المجلس النيابي.
وترقب الوسط السياسي كلام نصرالله للبناء عليه في تقدير وجهة التأزم الذي أخذت الساحة اللبنانية تتجه إليه مع استنفاد مهل الاتفاق على قانون الانتخاب، خصوصاً أن «حزب الله» حليف لقطبي الخلاف الرئيسيين، عون وبري، الذي يتفق مع جنبلاط على الاعتراض على مشروع طرحه باسيل وأيده الحريري باعتماد نظام انتخابي تأهيلي يقوم على انتخاب كل طائفة مرشحيها في دوائر مصغرة، كي يتنافس الأولان على كل مقعد في دوائر أوسع وفق النظام النسبي. واقترح بري مشروعاً آخر باعتماد النسبية الكاملة على دوائر موسعة مع استعداده للبحث في زيادة عددها، على أن يُستحدث مجلس للشيوخ، تطبيقاً لاتفاق الطائف، أعضاؤه نصف عدد أعضاء البرلمان.
ومما قاله نصرالله أمس: «قانون الانتخاب موضوع حساس جداً في البلد وكثيرون في لبنان من قوى سياسية أو طوائف يتعاطون معه على أنه قضية حياة أو موت، والمسيحيون والدروز لديهم هواجس أكثر من السنة والشيعة بسبب العدد والهجرة وغيرها من الأمور، ولا يمكن فرض قانون إذا رفضته طائفة بكاملها أو في غالبيتها لدى المسيحيين أو الدروز، واعتبرت أن هذا القانون يلغيها أو يشطبها أو يظلمها، ونحن في هذا المجال ندعو إلى التفاهم والتوافق وهذا أمر ممكن ويحتاج إلى نفس أطول وبعض التنازلات». وأضاف:»لا يمكننا فرض خيارات بقوة السلاح ولا بقوة الشارع ما دمنا نتحدث عن شيء مرتبط بدولة وإدارة وقانون وانتخابات». وذكّر بأن «حزب الله» طرح اعتماد النسبية في قانون الانتخاب «ليقنع بعضنا بعضاً ونقدم الضمانات ونزيل الالتباسات إن وجدت، وليس للفرض. وإلا كان يمكننا نحن ومن يؤيد النسبية أن ندعو إلى تظاهرات يومية لفرض النسبية على من يرفضها، نحن لم نفعل ذلك. نحن لا نريد فرض النسبية أو أي قانون آخر على أحد».
وعلق جنبلاط على كلام نصرالله فور انتهائه من كلمته بالقول إن «كلامه دقيق جداً وشامل في أهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآتية وأبعادها المقلقة».
وكان بري أكد أنه «يبذل كل جهد لإخراج أزمة قانون الانتخاب من عنق الزجاجة»، كما نقل عنه زواره. كما كان جنبلاط قال: «اتفقنا مع مختلف المكونات والأحزاب السياسية على أن لا تصويت على أي قانون انتخابات في جلسة مجلس الوزراء الخميس».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- Beauty Pageant Scam: Salim Mehajer’s Sister Wins Miss Lebanon Australia, Was the Contest Fixed? 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
العنكبوت الالكتروني
- نصرالله يستبعد «فرض» قانون الانتخاب
- بري: لا جلسة في 15 ايار دون توافق... التصويت غداً موضع خلاف.. مصدر قواتي: التمديد سقط بمعارضتنا مع الكتائب والمستقبل والوطني الحر
- نصرالله يُعيد «الفيتو» إلى جنبلاط: لبنان على حافة الهاوية
- «حزب الله» ومهمته الإستراتيجية الأهمّ في سوريا
- كلمتان مهمتان لعون.. فهل تُلغى الثانية؟
- تغريدات «مكهربة» بين وزيري الصحة والطاقة
- مجدل عنجر لريفي: أنتَ والبعث وسرايا المقاومة...
- علم وخبر
- التيار يقطع الطريق على القوات في المتن: «إدي» مرشّحنا!
- بري: لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار بلا توافق
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)