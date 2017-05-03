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السنيورة يدعي على سالم زهران بتهمة القدح والذم والتحريض

آخر تحديث: منذ 5 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تقدم المحامي ماجد فياض، بوكالته عن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وفق بيان لمكتب الأخير، الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بتهمة القدح والذم والتحقير والتشهير ضد محطة «ام.تي.في» والمدير المسؤول عنها ميشال كبريال المر والإعلامي سالم زهران، وذلك «بسبب بث المحطة، ضمن برنامج «حديث البلد» في 13 أبريل 2017، مقابلة مع ضيف الحلقة سالم زهران تضمنت التشهير والقدح والذم والتحقير بحق الجهة المدعية، حيث تحدث زهران عن علاقة الرئيس السنيورة بالتحريض على فرض عقوبات من السلطات الأميركية على حزب الله ولبنانيين آخرين، وقالت الدعوى ان هذا الاتهام الملفق والمزور والمفبرك، يدل على أن هدف المدعى عليه سالم زهران وأمثاله من الباحثين عن الشهرة الإعلامية بمثل هذه الاتهامات المختلقة المفبركة التي يأتون بها، إنما هو ايذاء الموكل في سمعته والانتقاص من كرامته والطعن في وطنيته وتصفيته سياسيا، والأكثر من ذلك، التحريض على تصفيته جسديا، في بلد شهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعشرات الشخصيات الاخرى من النواب والسياسيين».

 

وطالبت الدعوى «بإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، سندا الى المواد 18 و20 و21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 الصادر في 1977/6/30».

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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