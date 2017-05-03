- السنيورة يدعي على سالم زهران بتهمة القدح والذم والتحريض
- لماذا تُجبر النساء في نيبال على مغادرة بيوتهن أثناء الحيض؟
- 4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
- هكذا يمثل الأسد عبئا ماليا على إيران وفق تقدير إسرائيلي
- شلال تجري به مياه حمراء أشبه بالدماء!.. هذه حقيقته
- ملياردير يتبرع بمعظم ثروته لتنظيف المحيطات!
- نشروا صوراً شبه عارية للأميرة كيت ميدلتون فانتهى بهم المطاف بالقضاء.. مجلة فرنسية ينتظرها ثمن باهظ لفعلتها
- في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل
- لماذا عاد الأستراليون إلى شراء الألبان الرخيصة؟
- أستراليا: بولين هانسون تفتح النار على حزب العمال
- ماجد ماموسي.. أول مدان بالزواج القسري في أستراليا
- لن نحاورهم بن سلمان: إيران مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي
- قاضية أسترالية تحذر من كارثة في محكمة الأسرة
- نصرالله يستبعد «فرض» قانون الانتخاب
- بري: لا جلسة في 15 ايار دون توافق... التصويت غداً موضع خلاف.. مصدر قواتي: التمديد سقط بمعارضتنا مع الكتائب والمستقبل والوطني الحر
- نصرالله يُعيد «الفيتو» إلى جنبلاط: لبنان على حافة الهاوية
- ماذا يريد الحريري؟
- يدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017
- «حزب الله» ومهمته الإستراتيجية الأهمّ في سوريا
- كلمتان مهمتان لعون.. فهل تُلغى الثانية؟
- كرنفال الأقنعة في استانا
- إقامة النازحين ستطول وقانون الإنتخابات في مهبِّ الغموض
السنيورة يدعي على سالم زهران بتهمة القدح والذم والتحريض
تقدم المحامي ماجد فياض، بوكالته عن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وفق بيان لمكتب الأخير، الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بتهمة القدح والذم والتحقير والتشهير ضد محطة «ام.تي.في» والمدير المسؤول عنها ميشال كبريال المر والإعلامي سالم زهران، وذلك «بسبب بث المحطة، ضمن برنامج «حديث البلد» في 13 أبريل 2017، مقابلة مع ضيف الحلقة سالم زهران تضمنت التشهير والقدح والذم والتحقير بحق الجهة المدعية، حيث تحدث زهران عن علاقة الرئيس السنيورة بالتحريض على فرض عقوبات من السلطات الأميركية على حزب الله ولبنانيين آخرين، وقالت الدعوى ان هذا الاتهام الملفق والمزور والمفبرك، يدل على أن هدف المدعى عليه سالم زهران وأمثاله من الباحثين عن الشهرة الإعلامية بمثل هذه الاتهامات المختلقة المفبركة التي يأتون بها، إنما هو ايذاء الموكل في سمعته والانتقاص من كرامته والطعن في وطنيته وتصفيته سياسيا، والأكثر من ذلك، التحريض على تصفيته جسديا، في بلد شهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعشرات الشخصيات الاخرى من النواب والسياسيين».
وطالبت الدعوى «بإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، سندا الى المواد 18 و20 و21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 الصادر في 1977/6/30».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل
- نشروا صوراً شبه عارية للأميرة كيت ميدلتون فانتهى بهم المطاف بالقضاء.. مجلة فرنسية ينتظرها ثمن باهظ لفعلتها
- لماذا تُجبر النساء في نيبال على مغادرة بيوتهن أثناء الحيض؟
- 4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- Beauty Pageant Scam: Salim Mehajer’s Sister Wins Miss Lebanon Australia, Was the Contest Fixed? 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
العنكبوت الالكتروني
- السنيورة يدعي على سالم زهران بتهمة القدح والذم والتحريض
- نصرالله يستبعد «فرض» قانون الانتخاب
- بري: لا جلسة في 15 ايار دون توافق... التصويت غداً موضع خلاف.. مصدر قواتي: التمديد سقط بمعارضتنا مع الكتائب والمستقبل والوطني الحر
- نصرالله يُعيد «الفيتو» إلى جنبلاط: لبنان على حافة الهاوية
- «حزب الله» ومهمته الإستراتيجية الأهمّ في سوريا
- كلمتان مهمتان لعون.. فهل تُلغى الثانية؟
- تغريدات «مكهربة» بين وزيري الصحة والطاقة
- مجدل عنجر لريفي: أنتَ والبعث وسرايا المقاومة...
- علم وخبر
- التيار يقطع الطريق على القوات في المتن: «إدي» مرشّحنا!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)