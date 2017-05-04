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مشروع ميقاتي عائد فهل يأتي الفرج؟
تقصّد الرئيس نبيه ان يؤكد للنواب في لقاء الاربعاء امام عدسات التلفزة انه لن يكون هناك تمديداً للمجلس، مرسلا عبر «الاثير الاعلامي» هذا الموقف الحاسم لكل المشككين او الذين يحاولون الصاق تهمة التمديد به وبفريقه ليستولدوا نصراً وهمياً في معركة قانون الانتخابات.
وفي قراءة للتطورات والمواقف التي سجلت في الثماني والاربعين ساعة الماضية يقول مصدر نيابي بارز مشارك في النقاش الدائر حول القانون ان التلويح بالتصويت في مجلس الوزراء سقط قبل الذهاب الى الجلسة اليوم، وان التوافق بات حقيقة وركيزة للمفاوضات التي يفترض ان تتكثف في الايام المقبلة.
وحسب المعلومات فان رسائل مباشرة قد تلقاها الثنائي المسيحي مؤخراً تحذر من فتح باب هذا الخيار، لا بل ان الرئيس الحريري الذي كان تراجع عن تأييد التمديد، انضم الى المحذرين من اللجوء الى التصويت، وارفق ذلك ببيان رسمي وعلني عن كتلة.
وبرأي المصدر ان النقاش اليوم يبدأ في هذه القاعدة، وبالتالي فان رهان البعض على التصويت بات وراءنا، كما انه لا يمكن تجاوز رأي اي مكوّن سياسي وطائفي في اية «توليفة» للقانون الجديد.
ولا يملك المصدر حتى الان تأكيدات على حسم النقاش والوصول الى صيغة وفاقية قبل 15 ايار او حتى قبل 20 حزيران، لكنه يعتقد ان الاطراف جميعا يدركون خطورة تجاوز هذا الموعد من دون اقرار قانون جديد، وبالتالي فانه اذا ما طال الاخذ والرد فان الحسم سيكون شبه حتمي قبل ايام قليلة من نهاية ولاية المجلس في ابعد تقدير.
ووفقا للمعلومات ايضاً فان المراجع الاساسية اعطت توجيهاتها لمعاونيها المنخرطين في النقاش التفصيلي بوجوب العمل على ادراك الاتفاق قبل نهاية ايار حيث ينتهي العقد العادي للمجلس.
لكن المصدر النيابي يرى ان تجاوز نهاية ايار لا تعني الدخول في المحظور باعتبار انه اذا امتنع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية يمكن اللجوء الى الخيار الاخر بتوقيع 56 نائباً لفتح مثل هذه الدورة.
ويستدرك المصدر قائلا «لا اعتقد ان فخامة الرئيس سيلجأ الى هذا الموقف السلبي، لا سيما انه اكد مرارا انه لن يكون هناك فراغ، كما انه اعلن رغبته في حث كل الاطراف على استيلاد قانون جديد واقراره لاجراء الانتخابات على اساسه.
ويشير المصدر الى ان فكرة القانون التأهيلي التي طرحها مؤخرا الوزير جبران باسيل لم تعد موضع نقاش بعد رفضها من قبل الرئيس بري والنائب جنبلاط و«المردة» وجهات اخرى.
ويبدو ان اقتراح الرئيس بري الذي يعتمد النسبية في مجلس النواب مع مجلس للشيوخ بواجه عقبات وعرقلة بعد التحفظات والملاحظات التي ابداها التيار الوطني الحر والتي تحدث تشويها حقيقيا للصيغة المطروحة.
وحسب المعلومات المتداولة في اوساط المتفاوضين فان مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي قد يعود الى الواجهة من جديد، لكن النقاش حوله لم يأخذ مداه، ومن السابق لاوانه القول ان الامور تسير باتجاه تبني مثل هذا القانون.
ويرى المصدر النيابي البارز ان ما جرى حتى الان، يجعل مثل هذا المشروع هو في متناول اليد اكثر من غيره، وبالتالي ليس مستبعداً التوافق عليه بعد اجراء تعديلات تتعلق بالدوائر وعددها.
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