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ميقاتي لرئيس الحكومة: "كفى يا سعد".. والحريري يرّد
عبّر الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح عن استغرابه واستهجانه لما أدلى به وزير الاعلام بالوكالة بيار بو عاصي في ختام جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفيه ما حرفيته: "في ختام جلسة مجلس الوزراء نوّه رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطر لمغادرة الجلسة طالباً من دولة رئيس مجلس الوزراء ترؤس الجلسة. واعتبر رئيس الحكومة ثقة الرئيس به دليل على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية وذلك يشكل سابقة إيجابية ودليل خير".
أمام هذا الكلام على لسان وزير الاعلام بالوكالة شعرت بالاستفزاز لأمرين أولهما عدم الاطلاع الكافي على الدستور وثانيهما ما يصيب مقام رئيس مجلس الوزراء. ولذلك أتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء بكل محبة واحترام واقول له "كفى يا سعد".
الحريري يرّد
وتعليقاً على تصريح ميقاتي، غرّد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يبدو أن الرئيس ميقاتي لم يفهم حجم الرسالة التي حصلت في بعبدا اتجاه رئاسة مجلس الوزراء، فليت النجيب من الإشارة يفهم".
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