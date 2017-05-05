لماذا الغى الحريري زيارته لطرابلس؟

كان متوقعا ان يزور الرئيس سعد الحريري طرابلس الاسبوع الماضي لتدشين الجسر الممتد من مدخل طرابلس لجهة الميناء الى منطقة السقي في البداوي، وسبق ذلك تحضيرات للزيارة المرتقبة على ان ترتدي طابعا شعبيا طرابلسيا يستنهض خلالها قواعده في طرابلس والشمال، وترميم ما شاب هذه القواعد من اهتراءات وتململ وانقسامات نتجت عن تراكم الخلافات وشح الخدمات واتساع الهوة بين قيادة التيار الازرق وانصاره على الساحة الطرابلسية.

وقد سرت في الآونة الاخيرة احاديث كثيرة عن توجه للرئيس الحريري نحو طرابلس والشمال لاستنهاض الشارع الشمالي وان لدى التيار الازرق خطة لاستعادة هذا الشارع بعد وصوله الى مرحلة حرجة جعلت من التيار يأتي في مرحلة متأخرة من تراتبية التيارات والقوى السياسية الناشطة على الساحة الطرابلسية وبعد ان بلغت حالة اللواء اشرف ريفي مرحلة متقدمة بامتداد يأخذ من مساحة التيار الازرق بشكل لافت ادى الى قلق لدى القيادات الزرقاء من ان تكون نتائج الانتخابات النيابية نسخة من انتخابات البلدية التي جرت صيف العام الماضي.

في الساعات الاخيرة قبيل الموعد المقرر للتدشين الغى الرئيس الحريري الزيارة وتأجل التدشين لجسر يشاد ببطء منذ عدة سنوات في اطار مشروع الاوتوستراد العربي المقرر وصوله الى الحدود اللبنانية ـ السورية ولم ينفذ منه سوى هذه الوصلة التي تربط ما بين مدخلي طرابلس الجنوبي والشمالي. واعتبرت اوساط سياسية ان الرئيس الحريري لم يلغ الزيارة بل جرى تأجيلها باعتبار ان ظروف الزيارة لم تنضج بعد من حيث الترتيبات والتحضيرات الشعبية وخشية ان تكون على غرار زيارته الاخيرة لطرابلس والتي جاءت محبطة للامال والتوقعات وان هذه الزيارة المقررة لطرابلس والشمال يجب ان تحدث خضة شعبية في المدينة تأتي بنتائج ايجابية تنهض بالشارع وتستعيده الى حضن التيار الازرق وانه يمكن تأجيل هذه الزيارة الى حين انجاز كل الترتيبات الكفيلة بأن تحقق اوسع تلبية شعبية له تستعيد فيها السنوات التي تربع فيها الحريري على عرش الشمال لسنوات قبل ان يحصل الانكفاء الاخير نتيجة عوامل سياسية متعددة تبدأ بشح الخدمات وتنتهي بصدمة التحولات السياسية للحريري وما تعتبره بيئته في طرابلس تنازلات مجانية لصالح القوى السياسية الاخرى او بشكل اوضح ما اعتبرته تنازلا عن ثوابت 14 اذار.

لا يعني هذا ان الرئيس الحريري لا يزال مصمماً على وضع خطة متكاملة للشمال من ضمنها عقد اجتماعات وزارية في الشمال وعكار، ودراسة حاجات الشمال الانمائية والخدماتية واطلاق وعود جديدة علها تحيي الامال من جديد وتعيد ما خسره، لكن هناك من يعتبر ان الوعود لم تعد تنفع في طرابلس والدلالة على ذلك ان منطقة مثل التبانة لم تشهد اي مشروع انمائي جدي منذ انتهاء جولات الاقتتال العبثي فيها، وانه بعد اطلاق الخطة الامنية واستقرار الوضع لم تتعد كل المشاريع اكثر من مجرد طلاء جدران او اطلاق تمنيات ووعود فيما لا تزال البنى التحتية في وضع مهترئ والابنية المخردقة والمصدعة تقف شاهدة على حرمان واهمال وبطالة متفشية وعائلات فقيرة تحت خط الفقر بدرجات مرعبة وجل ما تحصل عليه هذه العائلات علبة صغيرة تتصدق بها جمعيات ومؤسسات ممولة من الخارج فيما المطلوب خطة نهوض اقتصادي لم تشهد النور حتى الان رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على استقرار الوضع.

وتعتبر التبانة من اهم البيئات الشعبية التي ترفد القوى السياسية بالحشود الشعبية فاذا زار الحريري هذه المنطقة هل يستطيع مواجهة الناس فيها وماذا سيقول لهم عن ثلاث سنوات مضت دون استنهاض الواقع الانمائي فيها. وما هي المبررات التي جعلت التيار الازرق يهمل هذه المنطقة بل ويهمل كل طرابلس والتي لم تكن سوى خزانه الشعبي عند الحاجة. حتى هناك قيادات اندفعت توجه رسائل للحريري تضمنت نقدا له بأن اية زيارة لطرابلس لا تحمل مشروعا انمائيا جديا هي زيارة غير مرحب بها لان طرابلس سئمت التجارة بها بل ان احد الكوادر الشعبية صرح بوضوح انه غير مرحب بتجار الحرب والدم. وحين سئل عمن يقصد بهذا الكلام قال «ان المعني هو كل التيارات والقوى السياسية التي تورطت بتجارة الحرب والدم بدءا من التيار الازرق والى التيارات السياسية التي تعرف نفسها وان ابناء طرابلس لن يكرروا مرة اخرى هذه الممارسات بأن يجعلوا من انفسهم جسور عبور او صناديق سياسية لقوى وتيارات تتصارع على ارض التبانة وان اي تيار سياسي يريد الناس عليه ان يبدأ فورا بتنفيذ مخطط انمائي واقتصادي يعيد التبانة بابا للذهب وعندما تعود هذه المنطقة فان طرابلس كلها تنتعش وتتألق وتمارس عندئذ دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته في الماضي»...

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية - دموع الأسمر